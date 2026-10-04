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Mausi überrascht: "Weniger Aufmerksamkeit als ein Mann"

SR
von
Mausi Lugner
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Mausi Lugner findet deutliche Worte für diese neue Erleichterung in ihrem Leben.
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Während andere ihren Garten jetzt aufwändig in den Wintermodus pflegen, kann Mausi Lugner entspannen und darüber nur lachen.

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Musste gehen

Mausi hat uns auch verraten warum: "Meine alte Wiese hatte endgültig genug vom Leben. Braun, verbrannt und ungefähr so einladend wie ein Montagmorgen – also musste sie gehen."

Holzterrasse mit Pool, Büschen, Gartenblick und leuchtenden Kugeln bei sonnigem Wetter.
Mausis Außenfläche vorher © zvg

Weniger Aufmerksamkeit als Mann

Die Society. Größe hat sich also einen neuen, sehr pflegeleichten Belag für ihre Außenfläche gegönnt: "Ein herrlich grüner Kunstrasen ist jetzt da: immer perfekt gepflegt, immer saftig grün und vor allem völlig pflegefrei. Kein Mähen, kein Gießen, kein Düngen – dieser Rasen verlangt weniger Aufmerksamkeit als so mancher Mann! Während andere noch mit dem Rasenmäher durch den Garten kurven, sitze ich entspannt daneben und genieße mein ewiges Grün. Kurz gesagt: Die Wiese ist tot – es lebe Schneider Tennis-Kunstrasen!

Mausis Terrasse mit Liegestühlen, Pool und gepflegtem Rasen vor einem Haus an einem sonnigen Tag.
Mausis Garten jetzt © zvg

So kann Mausi einfach entspannen und genießen - sie muss sich um nichts mehr kümmern!

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