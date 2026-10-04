Ausgesetzt im Zug: Zwei Kanarienvögel am Flughafen entdeckt
Passanten fanden die Vögel in einem Käfig von nur 40 mal 40 Zentimetern. Der Schmutz zeigt: Sie saßen dort schon länger fest. „Die Krallen waren viel zu lang", sagt Stephan Scheidl, Leiter des Tierheims Vösendorf.
Überraschend fit
Vom Flughafen kamen die Vögel zuerst in ein Tierheim in Bruck an der Leitha. Weil dort vor allem Hunde und Katzen leben, übersiedelten sie zu Tierschutz Austria nach Vösendorf. Dort werden sie untersucht. „Ihr Zustand ist überraschend gut", so Scheidl.
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Frist läuft
Die Fußringe zeigen: Die Tiere stammen aus Österreich. Die Besitzer haben noch 19 Tage Zeit, sie zurückzufordern. Meldet sich niemand, kommen die Vögel zu Artgenossen und werden vermittelt. Melden sich die Besitzer doch, kontrolliert Tierschutz Austria zuerst die artgerechte Haltung.
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