oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Neuwahl

Leobersdorf hat einen neuen Bürgermeister

Rudolf Preyer
von
Vizebürgermeister Christian Pajer (re.) gratuliert dem neuen Leobersdorfer Bürgermeister Harald Sorger.
© MGL/Win
Nach dem Skandal ums KZ-Areal folgt Harald Sorger auf den zurückgetretenen Andreas Ramharter. Der Wechsel beendet 14 Jahre Ramharter-Ära.
OE24 auf Google bevorzugen

Auslöser des Wirbels waren Umwidmungen auf dem Gelände des zweitgrößten ehemaligen Frauen-KZ Österreichs. Dort entsteht ein Gewerbepark mit Supermarkt und Kühllogistikzentrum. Laut Medienberichten verkaufte Ramharters eigene Immobilienfirma Gründe um 15,25 Millionen Euro und lukrierte durch die Umwidmungen weitere 1,34 Millionen. Die Israelitische Kultusgemeinde übte scharfe Kritik, Ramharter sah keine Befangenheit.

Dann zog die ÖVP die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit mit Ramharters Liste und der FPÖ. Das Bündnis verlor die Mehrheit im Gemeinderat, im September trat Ramharter ab.

Sorger siegt

Bei der Wahl am Donnerstag setzte sich Sorger von der „Liste Leobersdorf Jetzt" mit 15 von 28 Stimmen durch. Hermann Weiszbart (Liste Zukunft Leobersdorf) erhielt zwölf Stimmen, eine war ungültig.

Sorger kennt das Rathaus: 1995 zog er mit 19 Jahren in den Gemeinderat ein, von 2012 bis 2020 war er Vizebürgermeister. „Ich übernehme diese Aufgabe mit großem Respekt und Demut", sagt er. Er will ein Bürgermeister „mit einer offenen Tür, einem offenen Ohr" sein.

Auch interessant

Humanic - jetzt wird ALLES neu

Sensation in Sepang! Verstappen schlägt Mercedes im Regen-Wahnsinn

Mausi überrascht: "Weniger Aufmerksamkeit als ein Mann"

Finanzen im Visier

Sorger hat bereits eine externe Prüfung der Gemeindefinanzen durch das Land beantragt. Alle Parteien sollen auf denselben Informationsstand kommen. Christian Husar rückt in den Gemeindevorstand nach, Olivia Stöger übernimmt Ramharters Sitz im Gemeinderat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Leobersdorf hat einen neuen Bürgermeister

Tulln im Hundefieber

Ausgesetzt im Zug: Zwei Kanarienvögel am Flughafen entdeckt

Harte Kante: Bis 2.500 Euro für Schulverweigerer

Mauer: Mauer des Schweigens klingt

Zemling: Holzstoß löst Großbrand aus

Waldviertel-Coup: 15 Millionen für Waidhofen

Rettet die Flüsse! Ökologen schlagen Alarm

Wrestling-Zirkus kehrt nach Deutsch-Wagram zurück

Wuff, miau, muuuh: 76 Tierrettungen im Bezirk Amstetten