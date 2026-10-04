Sensation in Sepang! Verstappen schlägt Mercedes im Regen-Wahnsinn

Regen, Rot und Chaos beim Formel-1-Comeback. Red-Bull-Superstar holt ersten Saisonsieg vor Antonelli und Hamilton.

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Max Verstappen schnappt sich in einem völlig verrückten Großen Preis von Bahrain in Sepang den Sieg. Nach Starkregen, abgebrochener Startprozedur, Roter Flagge, Safety-Car-Phasen und mehreren Strategie-Pokern setzt sich der Red-Bull-Star am Ende vor Kimi Antonelli und Lewis Hamilton durch. Ein spätes Safety Car machte das Rennen wenige Runden vor Schluss noch einmal völlig offen.

Start-Chaos legt Formel 1 lahm

Schon bevor es überhaupt richtig losging, spielte das Wetter verrückt. Heftiger Regen und stehendes Wasser zwangen die Rennleitung zunächst zur Verschiebung des Starts.

Um 9.40 Uhr setzte sich das Feld schließlich hinter dem Safety Car in Bewegung – doch statt eines geordneten Rennbeginns folgte das komplette Chaos.

Mehrere Autos bekamen plötzlich technische Probleme. Verstappen verlor kurzzeitig Leistung, auch Lewis Hamilton wurde massiv langsamer. Weitere Fahrer kämpften offenbar mit ähnlichen Aussetzern, das Feld wurde völlig auseinandergerissen.

Die Rennleitung zog schließlich die Notbremse: Rote Flagge, Abbruch der Startprozedur. Die Autos mussten zurück in die Boxengasse und zunächst wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

Mercedes schnappt Verstappen beim Neustart

Erst um 10.33 Uhr wurde es ernst. Beim stehenden Neustart setzten Verstappen und Mercedes auf Intermediates, McLaren und Ferrari gingen deutlich mehr Risiko ein.

Das zahlte sich zunächst überhaupt nicht aus.

Verstappen kam schlecht weg, Kimi Antonelli übernahm die Führung vor George Russell. Ferrari und McLaren hatten auf Slicks dagegen große Probleme und wurden auf der noch feuchten Strecke zurückgereicht.

Doch Verstappen schlug zurück. Bereits in Runde 6 zog der Niederländer an Russell vorbei und nahm anschließend Antonelli ins Visier.

Bottas-Abflug dreht das Rennen erneut

In Runde 9 folgte der nächste Wendepunkt: Valtteri Bottas verlor in Kurve 12 das Heck seines Autos und rutschte ins Kiesbett. Das Safety Car kam heraus – genau zu jenem Zeitpunkt, als die Strecke immer stärker abtrocknete.

Fast das gesamte Feld nutzte die Neutralisation für den Wechsel auf Slicks.

Beim Restart in Runde 13 war Verstappen sofort zur Stelle. Er setzte Antonelli unter Druck und ging am Mercedes vorbei. Wenig später musste Antonelli auch Russell passieren lassen.

Verstappen war damit zurück an der Spitze.

Antonelli mit Schreckmoment

Mercedes blieb zunächst der einzige ernsthafte Gegner für Verstappen. Antonelli kam später wieder an Russell vorbei und meldete sogar über Funk: "Ich habe mehr Pace."

Doch in Runde 25 folgte der Schreckmoment. Antonelli verbremste sich in der letzten Kurve, schoss Richtung Boxeneinfahrt und verfehlte den Poller nur hauchdünn. Dabei streifte er die Begrenzung.

Verstappen nutzte den Fehler und baute seinen Vorsprung weiter aus.

Ferrari verzockt sich – Hamilton kämpft zurück

Ferrari hatte sich mit der Slick-Wahl beim Neustart zunächst selbst ins Hintertreffen gebracht. Charles Leclerc und Lewis Hamilton verloren früh massiv an Boden.

Hamilton startete danach allerdings eine starke Aufholjagd. Der siebenfache Weltmeister arbeitete sich an mehreren Konkurrenten vorbei und zeigte zeitweise eine der stärksten Rennpaces im Feld.

Leclerc kämpfte sich ebenfalls zurück, nachdem Ferrari ihn nach dem Fehlgriff in der Anfangsphase zunächst weit zurückgeworfen hatte.

epa13280210 Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain in the pit lane as the start of the race is delayed in the 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix at the Sepang International Circuit in Malaysia, in Sepang, Malaysia, 04 October 2026. EPA/ANNICE LYN / POOL © EPA

Red Bull pokert – Antonelli kurz vorne

In Runde 43 brachte ein Defekt von Alex Albon zunächst das Virtuelle Safety Car. Red Bull nutzte die Phase und holte Verstappen in Runde 44 noch einmal an die Box.

Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli steers his car during the Formula One Bahrain Grand Prix in Sepang on October 4, 2026. (Photo by I-HWA CHENG / AFP) © APA/AFP/I-HWA CHENG

Der Niederländer bekam frische Soft-Reifen und kam rund fünf Sekunden hinter Antonelli zurück auf die Strecke.

Plötzlich führte der Mercedes-Pilot.

Doch Mercedes reagierte sofort. Noch in Runde 44 wurden Antonelli und Russell ebenfalls zum Reifenwechsel geholt. Auch Isack Hadjar stoppte. Damit war Verstappen wieder Spitzenreiter.

Safety Car löscht Verstappens Vorsprung aus

Dann wurde es noch einmal dramatisch: Weil Albons Williams trotz seiner Position nahe eines Streckenausgangs nicht sicher geborgen werden konnte, schickte die Rennleitung in Runde 46 das Safety Car auf die Strecke. Verstappens Vorsprung war damit auf einen Schlag dahin, Antonelli und Russell rückten wieder heran.

Während sich die überrundeten Fahrer zurückrundeten, kam es hinter dem Safety Car zum nächsten Chaos: Russell rollte mit einem Defekt auf der Start-Ziel-Geraden aus und musste seinen Mercedes abstellen. Fast zeitgleich erwischte es Norris. Weil die Spitze nach Russells Problem plötzlich stark verlangsamte und sich das Feld aufstaute, wich der McLaren-Pilot aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, und rutschte ins Kiesbett.

Verstappen eiskalt – Hamilton schnappt sich Podium

Beim Restart in Runde 52 ließ Verstappen nichts anbrennen. Der Red-Bull-Star erwischte den Neustart perfekt und setzte sich sofort von Antonelli ab. Der Mercedes-Pilot ging nach dem bitteren Aus seines Teamkollegen deutlich vorsichtiger zu Werke.

Dahinter entwickelte sich noch ein heißer Kampf um Platz drei. Hamilton hing Isack Hadjar zunächst nur wenige Zehntel hinter dem Heck – und schlug zu. Der Ferrari-Star zog am Red-Bull-Piloten vorbei und machte damit nach dem verkorksten Start in den Grand Prix tatsächlich noch den Podestplatz klar.

Verstappen brachte an der Spitze den Sieg schließlich souverän ins Ziel. Antonelli wurde Zweiter, Hamilton komplettierte nach seiner Aufholjagd das Podium.

Russell-Aus bitter für den WM-Kampf

Für Antonelli ist Platz zwei auch im Titelrennen Gold wert. Der Italiener erhöht sein Konto auf 320 Punkte und baut seine WM-Führung massiv aus.

Russell bleibt nach seinem technischen Ausfall bei 236 Zählern und liegt bereits 84 Punkte zurück. Hamilton rückt mit seinem Podestplatz auf 214 Punkte vor, hat als WM-Dritter aber schon 106 Zähler Rückstand auf Antonelli. Der Titelkampf kippt damit immer deutlicher zugunsten des Mercedes-Jungstars.