Red Bull musste Horner Mega-Abfindung zahlen

Der Abschied von Christian Horner bei Red Bull Racing war offenbar deutlich teurer als bisher bekannt.

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Aus den aktuellen Unternehmensunterlagen geht hervor, dass der frühere Formel-1-Teamchef eine Entschädigung von rund 39,6 Millionen Euro erhielt. Die Zahlung wird als Ausgleich für den "Verlust des Amtes" ausgewiesen.

Horner hatte Red Bull im Juli 2025 nach rund 20 Jahren an der Spitze des Teams verlassen. Zuvor war er wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Mitarbeiterin unter Druck geraten. Im Mittelpunkt standen unter anderem veröffentlichte Nachrichten zwischen den beiden. Horner wies die Anschuldigungen stets zurück und wurde nach internen Untersuchungen zweimal von Fehlverhalten freigesprochen.

© PA Images via Getty Images

Über 100 Millionen

Zusätzlich zur Abfindung erhielt Horner rund 5,2 Millionen Euro an regulären Bezügen. Allein bei Red Bull Racing summieren sich die ausgewiesenen Zahlungen damit auf knapp 44,8 Millionen Euro.

Allerdings geht es offenbar um noch deutlich mehr Geld: Auch Red Bull Technologies zahlte Horner eine Entschädigung. Zusammen weisen die Abschlüsse beider Unternehmen rund 118,7 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen und regulären Bezügen aus.

Horners Ehefrau Geri Halliwell hatte während der Affäre öffentlich zu ihrem Mann gehalten.