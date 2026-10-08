Nike steigt in Formel 1 ein: Verkündung in Las Vegas

Nach 24 Jahren steht Nike vor der Rückkehr in die Formel 1. Der US-Sportartikelriese soll künftig die Mitarbeiter der Königsklasse ausstatten.

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Die Formel 1 bekommt offenbar einen neuen prominenten Ausrüster. Nach Informationen von GPblog und BILD steht der US-Sportartikelgigant Nike vor dem Einstieg in die Königsklasse. Anders als Adidas oder Puma soll der Konzern jedoch keinen Rennstall ausstatten, sondern die Mitarbeiter des Formel-1-Managements. Die offizielle Bekanntgabe wird rund um den Grand Prix von Las Vegas am 22. November erwartet.

Nike stattet Formel-1-Mitarbeiter aus

Nach Informationen von BILD soll Nike künftig unter anderem Schuhe und Shirts für die Mitarbeiter der Formel 1 liefern. Die deutsche Zeitung erklärt, entsprechende internationale Medienberichte durch eigene Recherchen bestätigen zu können.

Bereits Mitte September hatte GPblog über eine erzielte Einigung berichtet. Die britische Wirtschaftszeitung "City AM" bestätigte damals die Gespräche, betonte allerdings, dass noch kein formeller Vertrag unterschrieben sei.

Ein offizielles Statement von Nike oder der Formel 1 steht weiterhin aus.

Rückkehr nach 24 Jahren

Für Nike wäre es das erste größere Engagement in der Königsklasse seit 2002. Damals endete die Zusammenarbeit mit Michael Schumacher, den das Unternehmen seit 1996 mit speziell entwickelten Rennschuhen ausgestattet hatte. Der Deutsche gewann in Nike-Schuhen zwei seiner sieben WM-Titel.

Nach BILD-Informationen hatte Nike in den vergangenen Jahren auch einen Einstieg bei Mercedes geprüft. Besonders Lewis Hamilton soll dabei eine Rolle gespielt haben. Mit seinem Wechsel zu Ferrari 2025 verlor diese Option jedoch an Attraktivität. Mercedes ging stattdessen eine Partnerschaft mit Adidas ein.

Michael Schumacher holte in Nike-Schuhen zwei seiner sieben WM-Titel. © Getty Images

Konkurrenz für Adidas und Puma

Im Formel-1-Fahrerlager sind die großen Sportartikelmarken längst vertreten. Adidas stattet Mercedes und Audi aus, während Puma unter anderem mit Ferrari, McLaren und Aston Martin zusammenarbeitet.

Nike würde dagegen direkt beim Formel-1-Management ansetzen und damit eine andere Strategie verfolgen. Laut früheren Berichten gab es auch Kontakte zum US-Rennstall Cadillac, für den Valtteri Bottas und Sergio Pérez fahren.

Wann Nike seinen Einstieg offiziell bestätigt, ist noch offen. Als möglicher Termin gilt das Rennwochenende in Las Vegas vom 20. bis 22. November.