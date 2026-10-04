Waidhofen
Waldviertel-Coup: 15 Millionen für Waidhofen
Rund 500 Jobs sind damit auf Jahre gesichert, während anderswo Werke zusperren.
Weltweit gefragt
Waidhofen wird zum globalen Kompetenzzentrum für Relais, das sind elektrisch betriebene Schalter, etwa für Autos und Industrie. Bis zu 40 Millionen Stück sollen künftig pro Jahr vom Band laufen. Die Anlage wurde komplett im Werk selbst entwickelt und gebaut, derzeit läuft der Probebetrieb. „Wir können jetzt mehrere Produkte an einer Anlage produzieren", sagt der bisherige Werksleiter Christian Zotter.
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Team verzichtet
Möglich macht den Ausbau auch die Belegschaft. In schwierigen Zeiten verzichteten die Mitarbeiter geschlossen auf 15 Prozent ihrer Arbeitszeit und ihres Gehalts. „Das ist die Waldviertler Mentalität", sagt Katharina Stangl.
Waidhofen wird Relais-Weltmeister
Seit 1. Oktober leitet sie das Werk, als erste Frau in der Firmengeschichte.
Millionen für Gemeinde
Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) jubelt: TE Connectivity ist mit Abstand der größte Kommunalsteuerzahler der Stadt. Viele Projekte bei Bildung und Infrastruktur wären sonst nicht möglich gewesen.
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