Waldviertel-Coup: 15 Millionen für Waidhofen

TE Connectivity macht ernst: Der Elektronikriese pumpt 15 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage in Dimling bei Waidhofen an der Thaya.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 500 Jobs sind damit auf Jahre gesichert, während anderswo Werke zusperren.

Weltweit gefragt

Waidhofen wird zum globalen Kompetenzzentrum für Relais, das sind elektrisch betriebene Schalter, etwa für Autos und Industrie. Bis zu 40 Millionen Stück sollen künftig pro Jahr vom Band laufen. Die Anlage wurde komplett im Werk selbst entwickelt und gebaut, derzeit läuft der Probebetrieb. „Wir können jetzt mehrere Produkte an einer Anlage produzieren", sagt der bisherige Werksleiter Christian Zotter.

Team verzichtet

Möglich macht den Ausbau auch die Belegschaft. In schwierigen Zeiten verzichteten die Mitarbeiter geschlossen auf 15 Prozent ihrer Arbeitszeit und ihres Gehalts. „Das ist die Waldviertler Mentalität", sagt Katharina Stangl.

Waidhofen wird Relais-Weltmeister

Seit 1. Oktober leitet sie das Werk, als erste Frau in der Firmengeschichte.

Millionen für Gemeinde

Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) jubelt: TE Connectivity ist mit Abstand der größte Kommunalsteuerzahler der Stadt. Viele Projekte bei Bildung und Infrastruktur wären sonst nicht möglich gewesen.