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Die SPÖ wird gebraucht!

RF
von
Rudolf Fussi
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Ein Kommentar von Rudolf Fußi.
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Personen sind nicht so wichtig wie Inhalte und der Kurs der Partei. Fakt ist: Viele können sich heute trotz Arbeit kaum noch etwas aufbauen: Hohe Wohnund Energiekosten fressen Einkommen auf, Arbeit lohnt sich einfach nicht (mehr). Eine große Steuerreform muss kleine und mittlere Einkommen spürbar entlasten und mehr Netto vom Brutto bringen; Vermögenszuwächse, Grund- und Kapitalsteuern als kluge Gegenfinanzierung. Leistbares Wohnen und Eigentum in der Stadt müssen auch wieder ohne Erbe erreichbar sein.

Die SPÖ muss den Leistungsbegriff zurückerobern: Arbeit, Verantwortung und Gemeinsinn verdienen (steuerliche) Anerkennung. Eine solidarische Gesellschaft braucht starke öffentliche Leistungen. Energieversorgung und Pflege müssen gemeinnützig organisiert sein: Versorgung und Menschlichkeit sollen zählen, nicht die Rendite.

Bei Asyl braucht es Menschlichkeit und Konsequenz: Schutz für Verfolgte, klare Verfahren und Integration. Alle, deren Asylgrund rechtskräftig weggefallen ist, müssen konsequent zurückgeführt werden.

Erfolg verlangt Zuhören und einen klaren Plan. Eine Vision. So kann die SPÖ Sicherheit geben, Chancen öffnen und wieder zur Kraft der Mehrheit werden.

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