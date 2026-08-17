Diese Stars heizen beim "Frequency" ein

150.000 Fans, internationale Top-Acts und drei Tage Ausnahmezustand: Mit Lorde, Kraftklub und weiteren Stars startet das Frequency-Festival in St. Pölten in seine nächste Mega-Ausgabe.

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Am Donnerstag, den 20. August, startet in St. Pölten wieder das allseits beliebte Musikfestival "Frequency", wo auch in diesem Jahr wieder bis zu 150.000 Fans erwartet werden. Bereits zum Bersten gefüllt dürfte sich der Donnerstag präsentieren, wenn zum Auftakt Kraftklub, Lorde und Co. das Publikum vor Ort einstimmen - bevor bis zum Finale am Samstag weitere Größen wie Sido, Paul Kalkbrenner, Noga, Twenty One Pilots oder Ski Aggu die Bühne rocken.

Insgesamt werden 150.000 Besucher beim Frequency Festival erwartet. © Thomas Ranner

Tagestickets sind für 139,99 Euro erhältlich, während der Festivalpass für alle drei Tage 279,99 Euro kostet - inklusive Camping und Parken. Zahlreiche Besucher werden bereits ab Dienstag erwartet. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das, dass mit Verzögerungen bei den Anschlussstellen St. Pölten-Süd auf der A 1 West Autobahn sowie St. Pölten-Ost auf der S 33 Kremser Schnellstraße zu rechnen ist.

Das Frequency Festival erstreckt sich über drei Tage. © David Bitzan

Für alle Liebhaber des Festivals gibt es übrigens schon im Vorfeld großartige Nachrichten: Das Frequency findet bis zumindest 2032 in St. Pölten statt, das somit "Festival Hauptstadt" bleibt. Alle wichtigen Infos rund um das mehrtägige Event finden sich auf der offiziellen Website: www.frequency.at.