oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Probleme bis Montag

Kabelbrand legt Ostbahn lahm

Rudolf Preyer
von
Eine Oberleitungsstörung hat laut ÖBB am Samstag zu einer Streckenunterbrechung im Abschnitt Gramatneusiedl – Bruck an der Leitha geführt.
© ORF
Nach einem Kabelbrand rollen auf der Ostbahn wieder die ersten Züge. Bis Montagabend müssen Pendler und Touristen aber weiter mit Verspätungen und Bussen leben.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Tier geriet laut ÖBB bei Götzendorf in die Oberleitung und löste den Brand aus. Seit Samstag, 9.15 Uhr, ging zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha nichts mehr.

Auch interessant

Justiz versteigert vier Lambos mit 2706 PS

Rangnick lässt aufhorchen: Diese ÖFB-Personalien sind fix

Kickl spottet über Bablers "Marxisten-Clan" & "stinkreichen" Zeiler

Teilweise Entwarnung

Die Techniker arbeiten auf Hochtouren und haben einen großen Teil der Schäden behoben. Railjets und Regiojets fahren seit Sonntag, 11.30 Uhr, wieder durch. Eurocitys und der Nahverkehr werden auf diesem Abschnitt weiter durch Busse ersetzt. Nur die REX-Züge nach Neusiedl am See fahren einmal pro Stunde und Richtung.

Ratlose Touristen

Am Bahnhof Bruck an der Leitha warteten am Sonntagvormittag viele Reisende, darunter zahlreiche ratlose Touristen. Eine Augenzeugin beschreibt die Stimmung als verzweifelt. Die ÖBB rechnen mit dem Ende der Reparaturen am Montag, 5. Oktober, bei Betriebsschluss. Wer unterwegs ist, informiert sich besser vorab und plant mehr Zeit ein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zemling: Holzstoß löst Großbrand aus

Tulln im Hundefieber

Leobersdorf hat einen neuen Bürgermeister

Rettet die Flüsse! Ökologen schlagen Alarm

Wrestling-Zirkus kehrt nach Deutsch-Wagram zurück

Wuff, miau, muuuh: 76 Tierrettungen im Bezirk Amstetten

Kabelbrand legt Ostbahn lahm

Mauer: Mauer des Schweigens klingt

Ausgesetzt im Zug: Zwei Kanarienvögel am Flughafen entdeckt

Waldviertel-Coup: 15 Millionen für Waidhofen