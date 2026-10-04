Kabelbrand legt Ostbahn lahm

Nach einem Kabelbrand rollen auf der Ostbahn wieder die ersten Züge. Bis Montagabend müssen Pendler und Touristen aber weiter mit Verspätungen und Bussen leben.

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Ein Tier geriet laut ÖBB bei Götzendorf in die Oberleitung und löste den Brand aus. Seit Samstag, 9.15 Uhr, ging zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha nichts mehr.

Teilweise Entwarnung

Die Techniker arbeiten auf Hochtouren und haben einen großen Teil der Schäden behoben. Railjets und Regiojets fahren seit Sonntag, 11.30 Uhr, wieder durch. Eurocitys und der Nahverkehr werden auf diesem Abschnitt weiter durch Busse ersetzt. Nur die REX-Züge nach Neusiedl am See fahren einmal pro Stunde und Richtung.

Ratlose Touristen

Am Bahnhof Bruck an der Leitha warteten am Sonntagvormittag viele Reisende, darunter zahlreiche ratlose Touristen. Eine Augenzeugin beschreibt die Stimmung als verzweifelt. Die ÖBB rechnen mit dem Ende der Reparaturen am Montag, 5. Oktober, bei Betriebsschluss. Wer unterwegs ist, informiert sich besser vorab und plant mehr Zeit ein.