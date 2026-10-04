Rangnick lässt aufhorchen: Diese ÖFB-Personalien sind fix

Für das ÖFB-Team geht es am Sonntag (18 Uhr, live ORF 1) um mehr als einen versöhnlichen Lehrgangsabschluss. Mit einem Sieg gegen Kosovo kann Österreich einen großen Schritt Richtung Gruppensieg und Aufstieg in die höchste UEFA-Nations-League-Liga machen.

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Auch Topf 2 bei der kommenden EM-Quali-Auslosung wäre damit näher. Teamchef Ralf Rangnick blieb vor Anpfiff am Sonntag (ab 18 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) dennoch vorsichtig: "Es wäre toll, den Lehrgang mit einem Sieg abzuschließen, aber das sagt Franco Foda vermutlich auch", scherzt er.

Das erste Duell gewann Österreich in Wien souverän mit 3:1. Der Deutsche warnt allerdings vor falscher Sicherheit: "Das wird sicher anspruchsvoller." Sein Team müsse geduldig bleiben, Rückschläge wegstecken und beharrlich nach den richtigen Lösungen suchen.

Schlager fix, Chukwuemeka fraglich

Im Tor gibt es keine Überraschung: Alexander Schlager ist gesetzt und soll auch im Kosovo den Rückhalt liefern. Zittern heißt es hingegen bei Carney Chukwuemeka, dessen Muskel in Dublin bereits zur Halbzeit dichtmachte. Im Angriff muss Sasa Kalajdzic wohl zunächst auf die Bank. Nachdem er in Irland länger als geplant durchgespielt hatte, dürfte ihm diesmal die Jokerrolle bleiben. Wer stattdessen von Beginn an stürmt? Rangnick hat die Qual der Wahl – und muss sich zwischen Michael Gregoritsch und Junior Adamu entscheiden.

Danso zurück – Laimer noch nicht topfit

Kevin Danso steht nach seiner Gelbsperre wieder bereit und könnte direkt in die Startelf rücken. Konrad Laimer ist nach seiner Verletzungspause ebenfalls eine Option, dürfte aber noch nicht über die volle Distanz gehen können.

Und dann wäre da noch Felix Bacher, der bislang vergeblich auf seine Chance wartet. Der Lyon-Legionär ist der letzte Feldspieler im Kader, der noch keine Einsatzminute gesammelt hat. Ob sich ausgerechnet im Kosovo die Tür für ihn öffnet? Ganz ausgeschlossen ist ein Einsatz nicht. Rangnick hält jedenfalls große Stücke auf den Youngster, der im Training überzeugt und auch menschlich einen starken Eindruck hinterlässt.