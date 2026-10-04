Justiz versteigert vier Lambos mit 2706 PS

Mega-Zwangsversteigerung am 27. Oktober in Stuttgart: Im Mercedes-Benz-Museum wird die Justiz in Baden-Württemberg 15 Luxus-Autos, drei Motorräder und vier Uhren loswerden - darunter sind auch vier Lamborghinis mit zusammen 2706 PS.

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Baden-Württembergs Justizminister Moritz Oppelt stellt die Auktion am Montag mit dem Obergerichtsvollzieher des Amtsgerichts Stuttgart, der Generalstaatsanwaltschaft und dem Auktionshaus Eppli vor. Die Stücke wurden in Strafverfahren sichergestellt oder gepfändet. Die Startpreise der vier Lamborghinis summieren sich auf 690.000 Euro.



Das teuerste Los ist ein dunkelgrüner Lamborghini Aventador Ultimae LP 780-4 Roadster, Baujahr 2022, V12, 780 PS, 98 Kilometer auf dem Tacho. Von der offenen Ultimae-Version wurden 250 Stück gebaut. Aufruf: 380.000 Euro, Schätzwert nach Behördenangaben bis 780.000. Ein weißer Huracán STO von 2024, 640 PS, hat 71 Kilometer. Start: 130.000 Euro. Für je 90.000 Euro werden ein grüner Urus Performante mit 666 PS und ein Huracán Super Trofeo EVO2 mit 620 PS aufgerufen. Der zweite ist ein Rennwagen, nicht für die Straße zugelassen, ohne die nötigen Papiere und ohne normale Schlüssel.

Luxuswagen bei Krypto-Krimi gesichert

Wem die Flotte gehörte, sagt das Ministerium nicht. Die Auktions-Gegenstände stammen aus Verfahren der Taskforce Finanzkriminalität, die Geldwäsche und organisierte Wirtschafts- und Steuerkriminalität verfolgt.



Nach Recherchen der dpa geht es unter anderem um ein mutmaßlich unterschlagenes Krypto-Erbe. Ob die vier Lamborghinis aus diesem Verfahren stammen, ist aber nicht bestätigt.

Am 24. März durchsuchte jedenfalls die Taskforce neun Objekte in den Kreisen Freudenstadt, Ludwigsburg und Esslingen sowie in Frankfurt. Beschlagnahmt wurden Krypto-Wallets im Wert von rund 64 Millionen Euro, Fahrzeuge, Motorräder, Uhren und Bargeld. Das Verfahren richtet sich gegen zwei Männer und eine Frau. Der Frau wird vorgeworfen, nach dem Tod eines Verwandten ein Hardware-Wallet der Erbmasse entzogen und die Werte nicht beim Finanzamt angegeben zu haben. Die beiden Männer sollen bei der Verschleierung geholfen haben. Der Verstorbene hatte das Vermögen überwiegend mit Kryptohandel aufgebaut.