Fast jeder zweite Zug unpünktlich!

Es wird derzeit nicht besser: Im September kam im Fernverkehr der Deutschen Bahn nur etwas mehr als jeder zweite Zug pünktlich an. Die betriebliche Quote lag nun bei 52,4 Prozent, nach 54,2 Prozent im August.

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Pünktlich ist bei der Bahn ein Halt mit weniger als sechs Minuten Verspätung. Ausgefallene Züge zählen in dieser Zahl nicht. Schlechter war 2026 nur der Januar mit 52,1 Prozent. Im September 2025 hatte der Fernverkehr noch bei 55,3 Prozent gelegen.



Die Bahn nennt als Grund das Baupensum an Knoten und auf Hauptstrecken und eine hohe Zahl von Anlagenstörungen. Zwischen Berlin und Wolfsburg mussten ICE wegen des Streckenzustands vielerorts langsamer fahren. Genau diese Magistrale ist seit Freitag gesperrt.



Die Generalsanierung Hannover–Berlin soll bis Mitte Dezember 2027 dauern, also 14 Monate. Die Fernzüge fahren über Braunschweig und Magdeburg und brauchen zwischen den beiden Städten 80 Minuten länger.

Züge in Österreich und in der Schweiz pünktlicher

Bahnchefin Evelyn Palla hatte für 2026 mindestens 60 Prozent im Fernverkehr versprochen. Erreicht wurde die Marke bisher nur im März, April und Mai, am höchsten im April mit 64,4 Prozent. Von Juni an, mit der ersten Hitzewelle, fiel der Wert auf 52,6 und blieb dort. Damit das Jahresziel noch hält, müsste der Fernverkehr von Oktober bis Dezember im Schnitt nahe 70 Prozent liegen, während die meistbefahrene Ost-West-Strecke gesperrt ist. Im Nachhaltigkeitsbericht steht für 2029 ein Ziel von mindestens 70 Prozent. Palla sagt, in zwölf Monaten lasse sich nicht aufholen, was in 25 Jahren versäumt wurde.

Der Vergleich hinkt bei der Messlatte, nicht beim Abstand: Die SBB meldeten für 2025 eine Pünktlichkeit von 94,1 Prozent, bei drei Minuten Toleranz. Die ÖBB kamen im Fernverkehr auf 81,6 Prozent, bei fünf Minuten. Die deutsche Sechs-Minuten-Regel ist großzügiger. Trotzdem liegt der Fernverkehr darunter.