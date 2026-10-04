Messerstich in den Rücken: Not-OP!

Ein 21-jähriger Lippstädter und seine gleichaltrige Begleiterin gingen die Cappelstraße entlang, als zwei Männer hinter ihnen auftauchten. Sie sprachen sie an, beleidigten sie. An der Rösterei Lippebohne holten sie das Paar ein - ein Täter stach zu.

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Zuerst traten die Verfolger den Lippstädter zu Boden, er konnte dann noch mit der Frau in Richtung Poststraße fliehen. An der Kreuzung Cappelstraße wurde er eingeholt. Einer der Männer stach ihn in den Rücken, beide Täter flohen Richtung Bahnhof.



Der Verletzte kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund. Eine Notoperation rettete ihm das Leben, teilten Staatsanwaltschaft Paderborn und Polizei mit. Der Angriff begann gegen 6.45 Uhr an der Spielplatzstraße.

Fast 30.000 Messerangriffe pro Jahr

Gesucht werden zwei Männer um die 25. Der eine: etwa 1,90 Meter, schlank, schwarze Haare, Vollbart, blaue Kapuzenjacke, schwarze Hose, gebrochenes Deutsch, südländisches Aussehen. Der andere: etwa 1,75 Meter, normal gebaut, schwarz gekleidet, ebenfalls Vollbart. Ein Mann, der auf die zweite Beschreibung passt, wurde nahe dem Tatort festgenommen.



Das Bundeskriminalamt zählte 2024 29.012 Messerangriffe, im Vorjahr dann 29.243, das ist ein Plus von 0,8 Prozent. Bedrohungen mit dem Messer stiegen um 9,5 Prozent auf 13.748 Fälle. Körperverletzung und Raub mit Messer gingen zurück. Bei Tötungsdelikten war das Messer in 994 Fällen das Tatmittel, Versuche eingeschlossen. Die Zahlen erfassen nur, was angezeigt wurde.