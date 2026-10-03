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Oktoberfest

Völlig überfüllt! Zutritt zur Wiesn gesperrt

Phillip Platzer
von
Menschenmenge in einem festlich geschmückten Bierzelt auf dem Oktoberfest.
© Getty Images
Der Ansturm auf die Wiesn ist am letzten Samstag riesig. Die Stadt sieht sich gezwungen, ankommende Besucher zu warnen, da das Gelände schlichtweg vor der Überfüllung steht.
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Samstag ist die Auslastung auf dem Oktoberfest bei extremen 95 Prozent angekommen. Der Andrang am letzten Samstag führt nun genau zu den Befürchtungen, vor denen im Vorfeld gewarnt wurde: Mehrere Eingänge mussten dichtgemacht werden.

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Erste Eingänge komplett dicht

Auf Instagram machten es die Verantwortlichen offiziell. Die Zugänge zur Wirtsbudenstraße, Schaustellerstraße und zur Bavaria sind für Besucher dicht. Ein Reinkommen ist dort aktuell nicht möglich.

Appell an spätere Anreise

Über das Wiesn-Portal richtet man sich weiterhin mit einem eindringlichen Appell an die Menschen. Die klare Bitte der Verantwortlichen lautet: "Bitte reisen Sie später an."

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