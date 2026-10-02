Neuer Job für Ex-Kanzler Schröder in Russland

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nun auch Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft der Globus-Märkte in Russland. Ein Sprecher der Kette bestätigte dem Wirtschaftsportal RBC, die Gesellschafterversammlung habe den SPD-Politiker bestellt.

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Ein Sprecher der Kette bestätigte dem Wirtschaftsportal RBC, die Gesellschafterversammlung habe den SPD-Politiker bestellt. Schröder solle das Geschäft mitführen und die strategische Weiterentwicklung in Russland unterstützen. Die Zeit zitiert Schröder aus der Mitteilung des Unternehmens mit dem Satz, gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Eine eigene Stellungnahme Schröders lag zunächst nicht vor.

22 Märkte in acht Regionen

Eigentümer der russischen Gesellschaft Hyperglobus, auch Giperglobus LLC genannt, ist Thomas Bruch, früherer Geschäftsführer und Angehöriger der Inhaberfamilie der deutschen Globus-Gruppe. Das Russlandgeschäft wurde 2025 aus der deutschen Holding ausgegliedert.

Die Märkte tragen weiter den Namen Globus, finanzieren sich nach Angaben der Gesellschaft aus eigenen Mitteln und teilen mit dem deutschen Unternehmen Marke und Gesellschafterkreis. Die deutsche Globus-Holding erklärte gegenüber Reuters, die russischen Märkte seien rechtlich und operativ vollständig unabhängig. Bruch begründete die Personalie mit Schröders langjähriger Erfahrung im politischen und wirtschaftlichen Umgang mit Russland. Der Ex-Kanzler solle helfen, auch unter den gegenwärtigen Bedingungen einen auf Dialog ausgerichteten Ansatz zu verfolgen. Die Gesellschaft betreibt 22 Märkte in acht Regionen und gehört zu den wenigen ausländischen Händlern, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Land geblieben sind.