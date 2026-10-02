Tragischer Vorfall
Mädchen (16) stirbt während Unterricht
Dramatische Szenen spielten sich am späten Vormittag an einer Schule in Ludwigshafen ab. Während des Unterrichts brach eine 16-jährige Schülerin plötzlich zusammen.
Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Doch trotz aller Bemühungen konnten die Einsatzkräfte das Leben der Jugendlichen nicht retten. Die 16-Jährige starb noch vor Ort.
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Ermittlungen zur Todesursache
Wie die Polizei mitteilte, haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Sie sollen klären, woran die Jugendliche gestorben ist.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht. Weitere Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.
Mitschüler psychologisch betreut
Für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte ist der Vorfall besonders belastend. Nach Angaben der Polizei werden sie psychologisch betreut.
Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen.
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