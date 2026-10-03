DIESER TV-Fehler kann richtig teuer werden

Viele verwenden ihren Fernseher längst als Radio oder Musikbox. Doch dabei läuft oft der größte Stromfresser völlig umsonst mit: der Bildschirm.

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Der Fernseher ist längst mehr als nur ein Gerät zum Fernsehen. Viele Menschen nutzen ihren Smart-TV auch für Webradio, Podcasts oder Musik-Streaming. Laut den von CHIP zitierten Audio-Trends 2024 liegt der Smart-TV bei der Nutzung von Online-Audio bereits auf Platz zwei hinter dem Smartphone.

Das Problem: Wer nur zuhören möchte, braucht den Bildschirm eigentlich überhaupt nicht.

Fernseher verbraucht deutlich mehr als Radio

Ein klassisches Radio kommt laut CHIP je nach Gerät mit etwa 5 bis 20 Watt aus. Ein Fernseher benötigt dagegen mit eingeschaltetem Display deutlich mehr Energie.

Bei aktuellen Geräten sind im normalen SDR-Betrieb rund 100 Watt keine Seltenheit. Bei HDR können es häufig sogar 150 Watt oder mehr sein.

Wer also stundenlang Radio über den Fernseher hört und dabei das Bild laufen lässt, verbraucht unnötig Strom.

Diese Funktion spart Energie

Dabei lässt sich der Stromverbrauch bei vielen Fernsehern mit wenigen Klicks reduzieren. Zahlreiche Modelle bieten eine Einstellung wie "Nur Audio", "Bild aus" oder "Mute Screen".

© Getty Images

Dabei wird lediglich das Display abgeschaltet. Der Ton läuft ganz normal weiter.

Das ist besonders praktisch, wenn der Fernseher nur als Radio oder Musikquelle dient. Auch bei einer Talkshow oder einem Sportevent kann man das Bild ausschalten und trotzdem weiter zuhören.

Bildschirm schaltet sich automatisch aus

Bei manchen Fernsehern oder Apps gibt es sogar eine automatische Lösung. Der Bildschirm kann so eingestellt werden, dass er nach einer bestimmten Zeit von selbst dunkel wird.

Je nach Gerät lässt sich beispielsweise eine Verzögerung von 10 bis 30 Sekunden einstellen. Danach läuft nur noch der Ton weiter.

Noch sparsamer mit Handy oder Computer

Wer lediglich nebenbei Musik oder Radio hören möchte, kann zusätzlich auf Smartphone oder Computer ausweichen. Diese Geräte benötigen in der Regel deutlich weniger Energie als ein großer Fernseher.

Wer den TV trotzdem als Radio nutzt, sollte deshalb zumindest prüfen, ob sein Gerät eine "Bild aus"- oder "Nur Audio"-Funktion besitzt. Damit lässt sich vermeiden, dass der große Bildschirm stundenlang Strom verbraucht, obwohl niemand hinsieht.