Auto rast in deutsches Urlauber-Paar – beide tot

Sie waren erst seit zwei Tagen in Thailand – dann endete ihr Traumurlaub in einer tödlichen Katastrophe. Ein deutsches Paar wurde in Khao Lak von einem Pickup erfasst. Der Fahrer flüchtete.

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Khao Lak – Der Urlaub sollte bis zum 9. Oktober dauern. Doch für einen 64-jährigen Deutschen und seine 63-jährige Partnerin endete die Reise bereits nach wenigen Tagen. Am Freitagabend wurden die beiden auf einem Fußgängerüberweg von einem Pickup erfasst und schwer verletzt. Beide starben später im Krankenhaus.

Fahrer raste nach Unfall davon

Das Unglück ereignete sich am 2. Oktober gegen 21.45 Uhr auf der Phetkasem Road in Khao Lak. Das Paar wollte gerade die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, als ein weißer Mazda-BT-50-Pickup die beiden erfasste.

Nach Angaben von Zeugen fuhr der Wagen anschließend weiter in Richtung Thai Mueang. Der Fahrer hielt nicht an, sondern flüchtete. Die Polizei hat ihn bislang nicht identifiziert.

Ob der Fahrer zuvor eine rote Ampel missachtet hatte, wird ebenfalls untersucht. Eine thailändische Zeitung berichtet davon unter Berufung auf Überwachungsaufnahmen; offiziell bestätigt ist dieser Teil des Unfallhergangs bislang nicht.

Paar erst seit zwei Tagen in Thailand

Bei den Opfern handelt es sich laut thailändischen Medien um den 64-jährigen Wilbert Schwiers und die 63-jährige Gabriela Gulden. Das Paar war erst am 30. September in Thailand angekommen und hatte ein Hotel bis zum 9. Oktober gebucht.

Nach dem Zusammenstoß eilten Helfer zu den Schwerverletzten. Der 64-Jährige wurde ins Khao Lak Medical Center gebracht und dort noch behandelt. Er starb gegen 22.32 Uhr. Rund eine halbe Stunde später wurde auch der Tod der 63-Jährigen bestätigt.

Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer

Noch in derselben Nacht sicherten die Ermittler Spuren am Unfallort, fertigten eine Unfallskizze an und befragten Zeugen. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras werden ausgewertet.

Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer und dem Pickup. Ermittelt wird wegen fahrlässigen Fahrens mit Todesfolge.

Der tödliche Unfall ereignete sich in Khao Lak, einer beliebten Urlaubsregion im Süden Thailands.