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Oktoberfest

Kickl spottet über Bablers "Marxisten-Clan" & "stinkreichen" Zeiler

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Ein Mann spricht gestikulierend bei einer Veranstaltung mit zwei Mikrofonen vor rotem Hintergrund.
© APA/ERWIN SCHERIAU (Archivbild)
FPÖ-Chef Herbert Kickl nahm sich beim Hartberger Oktoberfest kein Blatt vor den Mund.
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FPÖ-Chef Herbert Kickl ist seit Ende September auf Österreich-Tour. Am Sonntag machte er Halt beim Hartberger Oktoberfest - und dort nahm er sich wie erwartet kein Blatt vor den Mund.

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In seiner Rede ging es freilich auch um den "Zustand der Sozialdemokratie". Kickl erklärte: "Da tobt ja jetzt ein Machtkampf: Der Traiskirchner Andi mit seinem Marxisten-Clan und auf der anderen Seite der Zeiler-Onkel aus Amerika, der stinkreiche Zeiler-Onkel - um nicht zu sagen: der Zeiler-Opa." Letzteres wolle er aber nicht sagen, immerhin sei er selbst schon im "vorgerückten Alter und wolle kein Alters-Bashing betreiben", so Kickl.

Aber auch bei der ÖVP würde es intern schon Streitereien geben, so Kickl.

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