Am Donnerstag wird KI-Staatssekretär seine Rede in der Nationalbibliothek halten. Die Gästeliste ist hochkarätig besetzt.

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"Kipppunkt" lautet der Titel der Rede von Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Am Donnerstagabend will der Regierungspolitiker den österreichischen Umgang mit den rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz skizzieren.

Es soll dabei um den Umgang mit einer der brisantesten neuen Technologien: Einer neuen Form der Intelligenz, die immer mehr menschliche Aufgaben übernimmt. Die Rede hält Pröll in der Nationalbibliothek in Wien, wo das gesamte Wissen der Menschheit gesammelt ist.

Wie oe24 erfuhr, soll die Rede aus drei Abschnitten bestehen: Wie bleibt Österreich und Europa handlungsfähig? Wie soll KI genutzt werden, um die Wertschöpfung zu steigern? Wie bleibt der technologische Fortschritt menschlich?

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragte Pröll mit der Überarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Die Rede dient als Auftakt, um erste Ergebnisse und konkrete Maßnahmen zu vorstellen.

Hochkarätige Gästeliste für Pröll-Rede

Die Gästeliste - insgesamt haben rund 300 Personen zugesagt - kann sich jedenfalls sehen lassen. Angekündigt haben sich laut oe24-Informationen unter anderem:

Kanzler Christian Stocker (ÖVP)

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

Ex-Kanzler und Ex-Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP)

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker

Präsident des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter

Präsident des Verwaltungsgerichtshofes Albert Posch

ORF-General Clemens Pig

Ex-ORF-General und KI-Bevollmächtigter für den Medienstandort der Stadt Wien Alexander Wrabetz

AMS-Chef Johannes Kopf

WKO-Präsidentin Martha Schultz

Microsoft-Österreich-CTO Harald Leitenmüller

IGK-Präsident Oskar Deutsch

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian

Verbund-Chef Michael Strugl

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