Kanzler, Kurz & Co
Österreich wird KI-fit: Die große Pröll-Rede
"Kipppunkt" lautet der Titel der Rede von Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Am Donnerstagabend will der Regierungspolitiker den österreichischen Umgang mit den rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz skizzieren.
Es soll dabei um den Umgang mit einer der brisantesten neuen Technologien: Einer neuen Form der Intelligenz, die immer mehr menschliche Aufgaben übernimmt. Die Rede hält Pröll in der Nationalbibliothek in Wien, wo das gesamte Wissen der Menschheit gesammelt ist.
Wie oe24 erfuhr, soll die Rede aus drei Abschnitten bestehen: Wie bleibt Österreich und Europa handlungsfähig? Wie soll KI genutzt werden, um die Wertschöpfung zu steigern? Wie bleibt der technologische Fortschritt menschlich?
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragte Pröll mit der Überarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Die Rede dient als Auftakt, um erste Ergebnisse und konkrete Maßnahmen zu vorstellen.
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Hochkarätige Gästeliste für Pröll-Rede
Die Gästeliste - insgesamt haben rund 300 Personen zugesagt - kann sich jedenfalls sehen lassen. Angekündigt haben sich laut oe24-Informationen unter anderem:
- Kanzler Christian Stocker (ÖVP)
- Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
- Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
- Ex-Kanzler und Ex-Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP)
- Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker
- Präsident des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter
- Präsident des Verwaltungsgerichtshofes Albert Posch
- ORF-General Clemens Pig
- Ex-ORF-General und KI-Bevollmächtigter für den Medienstandort der Stadt Wien Alexander Wrabetz
- AMS-Chef Johannes Kopf
- WKO-Präsidentin Martha Schultz
- Microsoft-Österreich-CTO Harald Leitenmüller
- IGK-Präsident Oskar Deutsch
- ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian
- Verbund-Chef Michael Strugl
- MedUni Wien: Markus Hengstschläger
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