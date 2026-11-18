Benutzerkonten von Mitarbeitenden sollen im Visier gestanden sein.

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Wien. Im Bundesrechenzentrum (BRZ) ist es in der Vorwoche zu einem Cyberzwischenfall gekommen, berichtete "Mein Bezirk" am Mittwoch. Dabei sollen Benutzerkonten von Mitarbeitenden im Visier gestanden sein. Über das Ausmaß gab es seitens des Innenministeriums keine weiteren Angaben. Man wollte jedoch dezidiert nicht von einer Cyberattacke sprechen, sondern nur von einem "Vorfall rund um die Cybersicherheit".

Auf APA-Nachfrage wurde im Ministerium bestätigt, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittle. Das sei die übliche Vorgangsweise, wenn kritische Infrastruktur betroffen sei, so eine Sprecherin.