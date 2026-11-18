Auch Österreichs Regierung ist mittlerweile im "GTA 6"-Fieber.

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Der Hype ist groß. Nach 13 Jahren veröffentlicht Rockstar Games am Donnerstag den nächsten Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe. In Neuseeland können dank Zeitverschiebung bereits die ersten GTA-Fans das neue Spiel testen.

Mit GTA 6 setzt Rockstar Games jedenfalls neue Maßstäbe. Alleine die Entwicklung des Spiels soll zwischen einer bis anderthalb Milliarden Dollar gekostet haben.

Auch die heimische Regierung ist angesichts des nahenden Releases bereits im GTA-Fieber.

Hattmannsdorfer. © IMAGO/Michael Indra

"Extrem dynamisch wachsende Branche"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) erklärt via Aussendung: "Um Wohlstand und Wachstum zu sichern, müssen wir alles tun um Branchen mit extremen Wachstum zu unterstützen. Der bevorstehende Release von GTA VI hat nicht nur einen globalen Hype ausgelöst, sondern lenkt den Blick auf eine extrem dynamisch wachsende Branche. Auch in Österreich sehen wir seit 2018 über 71% mehr Unternehmen in der Spieleentwicklung. Mit unseren aws Programmen unterstützen wir hier bestmöglich, um das Potenzial für den Standort und Jobs zu nutzen."

Zehetner. © APA/HELMUT FOHRINGER

Österreich in "Gamingbranche erfolgreich"

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) betont: "Österreich spielt auch in der internationalen Gamingbranche erfolgreich mit. Bereits 2023 hat die heimische Spieleentwicklung gesamtwirtschaftliche Umsatzeffekte von rund 189 Millionen Euro ausgelöst. Besonders spannend ist, dass Technologien aus der Spieleentwicklung längst auch in Industrie, Medizin und Ausbildung zum Einsatz kommen."

Pröll: "6,1 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele"

Pröll. © Florian Schrötter

Und auch Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) hebt den Nutzen des Videospiels hervor: "6,1 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele, quer durch alle Generationen. Gaming ist damit für viele der erste Zugang zur digitalen Welt. Diese Neugier wollen wir nutzen, um digitale Kompetenzen zu stärken: vom Programmieren über den Umgang mit KI bis zur kritischen Mediennutzung. Wer heute spielt, kann morgen entwickeln."