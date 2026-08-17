oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wiederwahl

Reinhard Teufel erneut  Scheibbser Bezirksparteiobmann

Ein Mann im Anzug spricht mit Mikrofon vor einem historischen Wandbild und Stehtisch.
© FPÖ NÖ
Reinhard Teufel wurde am Freitagabend mit 96,5 Prozent der Stimmen als FPÖ-Bezirksparteiobmann von Scheibbs bestätigt – ein klares Vertrauensvotum der Parteibasis. Der Klubobmann der FPÖ Niederösterreich im Landtag sieht darin einen Auftrag, den Kurs seiner Partei im Bezirk konsequent weiterzuführen.
OE24 auf Google bevorzugen

"Ich nehme das Ergebnis mit Demut zur Kenntnis und nehme den Auftrag gerne an, unsere freiheitliche Gemeinschaft im Bezirk weiter voranzubringen", so Teufel nach der Wahl. Österreich brauche ein starkes Gegengewicht zu den etablierten Parteien – eine Kraft, die für die Menschen im Land einsteht, anstatt tatenlos zuzusehen. Die FPÖ sieht sich im Bezirk, im Land und in ganz Österreich im Aufwind.

Menschen sitzen an langen Tischen in einem holzgetäfelten Saal bei einer Veranstaltung der FPÖ.
Das Plenum. © FPÖ NÖ

Anerkennung aus der Landespartei

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Veranstaltung in ein Mikrofon.
FPÖ-Niederösterreich-Landesparteiobmann-Stellvertreter und Generalsekretär Christian Hafenecker © FPÖ NÖ

FPÖ-Niederösterreich-Landesparteiobmann-Stellvertreter und Generalsekretär Christian Hafenecker gratulierte in Vertretung von Landesparteiobmann Udo Landbauer: "Herzliche Gratulation an Reinhard Teufel zu diesem starken Ergebnis. Das bekommt man nicht geschenkt – das erarbeitet man sich bei den Menschen, in den Gemeinden, an 365 Tagen im Jahr."

Auch interessant

Fensterputzen ohne Streifen: Dieser Fenstersauger macht die Arbeit leichter

Gaza-Frieden: Kushner unter Druck

Mit Überraschung: ÖTV-Team für Davis-Cup-Team steht

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Föhrenwald: Munitionsteile wieder Brandauslöser

Reinhard Teufel erneut  Scheibbser Bezirksparteiobmann

Über 1.500 Ehrenamtliche in NÖ-Pflegezentren

Ehemalige Synagoge lockt Weltstar nach St. Pölten

Fall Oliver: Hoffen auf EU-Politiker

Riesenerfolg für Theaterfestival "Hin & Weg"

Mega-Demo in Weißrussland

Microsoft wegen Sexismus angeklagt

Stöger hat mit Köln viel vor

Prügel-Video: Freispruch für Polizeibeamte