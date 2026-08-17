Wiederwahl
Reinhard Teufel erneut Scheibbser Bezirksparteiobmann
"Ich nehme das Ergebnis mit Demut zur Kenntnis und nehme den Auftrag gerne an, unsere freiheitliche Gemeinschaft im Bezirk weiter voranzubringen", so Teufel nach der Wahl. Österreich brauche ein starkes Gegengewicht zu den etablierten Parteien – eine Kraft, die für die Menschen im Land einsteht, anstatt tatenlos zuzusehen. Die FPÖ sieht sich im Bezirk, im Land und in ganz Österreich im Aufwind.
Anerkennung aus der Landespartei
FPÖ-Niederösterreich-Landesparteiobmann-Stellvertreter und Generalsekretär Christian Hafenecker gratulierte in Vertretung von Landesparteiobmann Udo Landbauer: "Herzliche Gratulation an Reinhard Teufel zu diesem starken Ergebnis. Das bekommt man nicht geschenkt – das erarbeitet man sich bei den Menschen, in den Gemeinden, an 365 Tagen im Jahr."
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