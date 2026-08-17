Mit Überraschung: ÖTV-Team für Davis-Cup-Team steht

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat, einen Monat vor dem Heim-Länderkampf in Wien gegen Belgien, seinen Kader auf vier Spieler reduziert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Überraschend nicht im Aufgebot steht Sebastian Ofner, der wegen wieder aufgetretener Fersenprobleme lieber verzichten möchte. Stattdessen nominierte Melzer für das Duell im WAC am 18./19.9. Jurij Rodionov (ATP-134.), erstmals Joel Schwärzler (150.), Lukas Neumayer (171.) und Doppel-Ass Lucas Miedler (Doppel-26.).

Melzer vertraut hiermit zumindest auf drei jener fünf Spieler, die mit einem 3:2-Sieg in Japan im Februar die Tür zur neuerlich möglichen Qualifikation für das Final 8 in Bologna (24. bis 29. November) aufgestoßen hatten. Seine endgültige Entscheidung - so auch jene über den freien fünften Platz im Nationalteam - möchte Melzer jedoch erst nach den US Open in New York fällen.

Ofner wird wohl geschont

Das Einzel-Trio hat in diesem Jahr zusammen immerhin acht ATP-Challenger-Finali erreicht: Schwärzler (zwei Titel) und Rodionov je drei, Neumayer zwei (beide Endspiele gewonnen). Neben Ofner ist der nach seiner Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle vor seinem Comeback stehende Filip Misolic und Doppelprofi Alexander Erler vorerst nicht dabei.

Ofner wird fix fehlen. "Sebastian hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass er sich wegen seiner Fersenproblematik nicht zu 100 Prozent fit fühlt", verriet Sportdirektor Melzer. Zwar werde der Steirer in der Davis-Cup-Woche wahrscheinlich sogar ein Turnier bestreiten, "aber wir sind beide einer Meinung, dass er im Davis Cup gegen solch eine Nation nicht antreten sollte, wenn er sich nicht ganz fit und wohl fühlt."

Gegner kommt in absoluter Bestbesetzung

Bei Misolic und Erler will Melzer jeweils noch deren Auftritte nach Verletzungspausen abwarten. Der Steirer und der Tiroler kommen ebenso für den fünften Kaderplatz in Frage wie auch Doppelspezialist Neil Oberleitner.

Die Gäste aus Belgien kommen als klare Favoriten nach Wien, vor allem weil alle drei Top-40-Spieler nominiert wurden. Dies sind Alexander Blockx (ATP-32.), Zizou Bergs (33.) und Raphael Collignon (38.). Für das Doppel sind Sander Gille und Joran Vliegen eingeplant.

An der Außenseiterrolle rüttelt freilich auch Melzer nicht. "Aber wir glauben trotzdem an unsere Chance und hoffen, dass wir mit dem Publikum im Rücken die Überraschung schaffen." Zwar läuft der Kartenvorverkauf gut, Tickets zum Preis von 60 bis 125 Euro pro Spieltag sind aber noch erhältlich.