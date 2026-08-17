Über 1.500 Ehrenamtliche in NÖ-Pflegezentren

Ohne sie würde vielen Bewohnern in Niederösterreichs Pflegezentren ein Stück Lebensfreude fehlen: Ehrenamtliche werden in den Häusern der NÖ Landesgesundheitsagentur immer wichtiger.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Zahl der Freiwilligen in den Häusern der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur steigt wieder deutlich an. Waren im Vorjahr noch rund 1.400 Ehrenamtliche in den Pflege- und Betreuungszentren aktiv, engagieren sich mittlerweile bereits etwa 1.500 Menschen. Sie begleiten Bewohner bei Spaziergängen, spielen, basteln oder nehmen sich einfach Zeit für Gespräche.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg wurde das Engagement nun sichtbar gewürdigt. Dort präsentiert eine neue Ehrenamtstafel die 22 Freiwilligen des Hauses. Gestaltet wurde sie von Bewohner Erich Nowack gemeinsam mit Ehrenamts-Mitarbeiter Heinz Hoffmann. Die Bilder auf den drei Tafeln stammen ebenfalls von Nowack und sind nahe der Cafeteria zu sehen.

Wer sich engagieren möchte, wird vor dem Einstieg begleitet und kann Schnuppertage absolvieren. Dazu kommen Weiterbildungsangebote, ein kostenloses Mittagessen sowie ein Fahrtkostenersatz.

"Unschätzbarer Wert"

"Unsere Ehrenamtlichen sind eine große Bereicherung für die Bewohnerinnen und Bewohner und unterstützen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Mehr als 1.500 Ehrenamtliche leisteten in den Pflegezentren über 175.000 Stunden im vergangenen Jahr. Das Beispiel Korneuburg steht stellvertretend für das große Engagement zahlreicher Freiwilliger in den Pflege- und Betreuungszentren der NÖ Landesgesundheitsagentur", betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

"Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind von unschätzbarem Wert und tragen maßgeblich dazu bei, das soziale Umfeld und die Betreuung in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren zu bereichern. Dafür wollen wir uns herzlich bedanken", ergänzt die Landesrätin.