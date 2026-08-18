oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

City-Open-Air

"Waidhofen in Weiß" als Spätsommer-Hit

Sieben junge Frauen in weißen Outfits posieren lachend vor einem beleuchteten Torbogen.
© Instagram/crystalclubwy/pas.eve
Am kommenden Samstag feiert mit "Waidhofen in Weiß" ein neues Open-Air-Event seine Premiere in der Innenstadt - der Eintritt ist kostenlos!
OE24 auf Google bevorzugen

Ein lauer Sommerabend in der City, Musik unter freiem Himmel und in Weiß gehüllte Nachtschwärmer: Mit "Waidhofen in Weiß" bekommt die Stadt an der Ybbs ein brandneues Open-Air-Partyformat. Am Samstag, den 22. August, verwandelt sich die Fußgängerzone vom Hohen Markt bis zum Unteren Stadtplatz erstmals in eine Feiermeile, wo kühle Drinks zu heißen Beats serviert werden.

Auch interessant

Dyson-Airwrap-Alternative für 55 Euro: Amazon-Bestseller!

Chemo? Jazz Gitti gibt Krebs-Update

Sexuelle Übergriffe nehmen rasant zu

Veranstaltungsplakat für "Waidhofen in Weiß" am 22. August mit weiß gekleideten Menschen.
"Waidhofen in Weiß" feiert am 22. August seine Premerie. © Facebook/CRYSTAL CLUB/Stadt Waid

Für ausgelassene Stimmung unter den Besuchern sorgen NIKKUSH und CHRISTINA NOVA, die den Mainfloor in der Fußgängerzone beim PAS Office und der Feinbäckerei Krenn mit feinen DJ-Sounds versorgen. Auch die Yours Bar sowie die Bar 27 beteiligen sich am Spätsommer-Event und erweitern dafür extra ihre Gastgärten.

Dresscode: WHITE

Veranstaltet wird "Waidhofen in Weiß" von Passion & Style Events in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs. Der Eintritt ist kostenlos, gefeiert wird ausschließlich bei Schönwetter. Beginn ist um 17 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 23 Uhr angesetzt. Dresscode: WHITE!

Vier Männer in weißer Kleidung stehen lächelnd auf einer sonnigen Kopfsteinpflasterstraße.
Bürgermeister Werner Krammer und Passion & Style Events freuen sich auf die Premiere am 22. August. © Magistrat Waidhofen a/d Ybbs

"Unsere Innenstadt lebt von Begegnung, Vielfalt und einem lebendigen Miteinander. Mit 'Waidhofen in Weiß' kommt erstmals eine ganz neue sommerliche Note in unsere historische Altstadt. Ich freue mich auf einen stimmungsvollen Abend in Weiß", lädt Bürgermeister Werner Krammer alle Partyhungrigen zum Feiern ein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Föhrenwald: Munitionsteile wieder Brandauslöser

"Frequency" - DAS müssen Festival-Besucher wissen

Kapsch rettet Eitek: Neuer Name, neue Hoffnung

Winzer beginnen Weinlese vorzeitig

Reinhard Teufel erneut  Scheibbser Bezirksparteiobmann

Ehemalige Synagoge lockt Weltstar nach St. Pölten

"Waidhofen in Weiß" als Spätsommer-Hit

Diese Stars heizen beim "Frequency" ein

Riesenerfolg für Theaterfestival "Hin & Weg"

Über 1.500 Ehrenamtliche in NÖ-Pflegezentren