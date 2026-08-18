"Waidhofen in Weiß" als Spätsommer-Hit

Am kommenden Samstag feiert mit "Waidhofen in Weiß" ein neues Open-Air-Event seine Premiere in der Innenstadt - der Eintritt ist kostenlos!

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Ein lauer Sommerabend in der City, Musik unter freiem Himmel und in Weiß gehüllte Nachtschwärmer: Mit "Waidhofen in Weiß" bekommt die Stadt an der Ybbs ein brandneues Open-Air-Partyformat. Am Samstag, den 22. August, verwandelt sich die Fußgängerzone vom Hohen Markt bis zum Unteren Stadtplatz erstmals in eine Feiermeile, wo kühle Drinks zu heißen Beats serviert werden.

"Waidhofen in Weiß" feiert am 22. August seine Premerie. © Facebook/CRYSTAL CLUB/Stadt Waid

Für ausgelassene Stimmung unter den Besuchern sorgen NIKKUSH und CHRISTINA NOVA, die den Mainfloor in der Fußgängerzone beim PAS Office und der Feinbäckerei Krenn mit feinen DJ-Sounds versorgen. Auch die Yours Bar sowie die Bar 27 beteiligen sich am Spätsommer-Event und erweitern dafür extra ihre Gastgärten.

Dresscode: WHITE

Veranstaltet wird "Waidhofen in Weiß" von Passion & Style Events in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs. Der Eintritt ist kostenlos, gefeiert wird ausschließlich bei Schönwetter. Beginn ist um 17 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 23 Uhr angesetzt. Dresscode: WHITE!

Bürgermeister Werner Krammer und Passion & Style Events freuen sich auf die Premiere am 22. August. © Magistrat Waidhofen a/d Ybbs

"Unsere Innenstadt lebt von Begegnung, Vielfalt und einem lebendigen Miteinander. Mit 'Waidhofen in Weiß' kommt erstmals eine ganz neue sommerliche Note in unsere historische Altstadt. Ich freue mich auf einen stimmungsvollen Abend in Weiß", lädt Bürgermeister Werner Krammer alle Partyhungrigen zum Feiern ein.