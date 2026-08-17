Ehemalige Synagoge bringt Weltstar nach St. Pölten

Im August bieten die Ausstellungen im Kulturzentrum und der Auftritt von Maria Nazarova Abwechslung im Ferienalltag.

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Die Ehemalige Synagoge zählt zu den eindrucksvollsten Kulturstätten in Niederösterreich. Der historische Hauptraum begeistert Besucher von nah und fern mit seiner markanten Kuppel und den aufwendig gestalteten Wandornamenten. Gleichzeitig erinnert das Gebäude an das Schicksal der jüdischen Gemeinde von St. Pölten. Die Dauerausstellung "Die Synagoge und ihre Gemeinde" zeigt mittels Fotos, Dokumenten und Ausstellungsstücken die bewegte Geschichte des Hauses.

Die ehemalige Synagoge in St. Pölten. © Pfoser ZT / Herfert

Noch bis 15. November ist die Sonderausstellung "Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich" zu sehen. Dabei werden sieben Ritualobjekte aus zerstörten und geplünderten Synagogen präsentiert. Auch viele verlorene Objekte, die nur noch auf Bildern oder in alten Verzeichnissen existieren, werden thematisiert.

Ein weiterer Höhepunkt wartet Ende August: Die international gefeierte Sopranistin Maria Nazarova gastiert am 28. August in der Ehemaligen Synagoge. Gemeinsam mit Pianistin Alexandra Goloubitskaia bringt sie einen Abend mit bekannten Opernarien sowie selten aufgeführten Liedern auf die Bühne. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Puccini, Donizetti, Debussy, Strauss und Rachmaninow.