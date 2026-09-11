Drama in Favoriten
Bub (1) aus Fenster gestürzt: Schwer verletzt
Ein dramatischer Unfall hat am Freitagvormittag in Wien-Favoriten für einen Rettungseinsatz gesorgt: Ein eineinhalbjähriger Bub fiel aus einem Fenster und wurde dabei schwer verletzt. Die Einsatzkräfte brachten das Kind nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
Schwer verletzt auf Gehsteig aufgeprallt
Das Kleinkind stürzte aus bislang unbekannter Höhe auf den Gehsteig. Beim Aufprall erlitt der Bub mehrere Verletzungen, darunter Knochenbrüche und Prellungen. Die Wiener Berufsrettung versorgte ihn noch am Unfallort. Der Bub war beim Eintreffen der Helfer wach und ansprechbar. Lebensgefahr bestand laut ersten Informationen nicht.
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Wie es zu dem Fenstersturz kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht, den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren. Weitere Details zu den Umständen sind bislang nicht bekannt.
Bangen um den kleinen Patienten
Im Krankenhaus wird der eineinhalbjährige Bub nun wegen seiner Verletzungen behandelt. Während sein Zustand zunächst nicht lebensbedrohlich war, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen, wie schwer die Folgen des Sturzes tatsächlich sind. Die Ermittlungen der Polizei laufen unterdessen weiter.
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