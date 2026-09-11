"Jede Sekunde 100 Tipps": Ansturm auf Lotto-Millionen

Am Sonntag winkt zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Achtfach-Jackpot. Es geht um 11 Millionen Euro.

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Noch immer fehlt von jenem Glückspilz, der vor rund zwei Wochen den ersten Lotto-Achtfachjackpot seit 40 Jahren in der Steiermark knackte und damit 12-facher Millionär wurde, jede Spur. Drei Jahre hat er oder sie insgesamt Zeit, um sich zu melden.

Am Sonntag gibt es aber eine neue Chance für ganz Österreich Multi-Millionär zu werden: Beim zweiten Achtfach-Jackpot innerhalb nur eines Jahres geht es dann um einen Mega-Gewinn von rund 11 Millionen Euro.

2,8 Millionen Tipps auf 500.000 Wettscheinen

Der Ansturm ist freilich enorm – bis Freitagmittag wurden laut Lotterien rund 2,8 Millionen Tipps auf etwa 500.000 Wettscheinen abgegeben.

"Derzeit werden pro Sekunde zwischen 70 und 100 Tipps abgegeben. Dieser Wert wird sich voraussichtlich verdoppeln", erklärt ein Sprecher der Lotterien gegenüber 5min. Denn: Die Haupt-Spielzeiten sind am Freitagnachmittag und Samstagvormittag.

Die Zahl der insgesamt abgegebenen Tipps wird sich also bis Sonntag noch enorm steigern. Die Lotterien rechnen mit rund 8,5 bis 8,6 Millionen Tipps auf etwa 1,7 Millionen Wettscheinen.

Zum Vergleich: Beim ersten Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte hatten noch mehr als elf Millionen Tipps teilgenommen.

Am Sonntag um 19:17 Uhr verfolgt dann wohl halb Österreich gespannt die Ziehung im ORF 2, die von Thomas May moderiert wird.