Land übernimmt Linzer Flughafen völlig

Eine Teilprivatisierung soll folgen. Der Airport ist seit Jahren in Turbulenzen, jetzt hat Oberösterreich die Übernahme beschlossen.

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Das Land Oberösterreich übernimmt den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Linzer Flughafen und wird damit Alleineigentümer. Das teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. In weiterer Folge wird eine Teilprivatisierung von bis zu 49 Prozent angestrebt. Der vorläufige Kaufpreis liegt bei 1,325 Mio. Euro.

PFAS-Sanierungskosten könnten Kaufpreis schmälern

Die erzielte Vereinbarung muss allerdings noch den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Aufseiten des Landes sind das Landesregierung, Landtag, Verkehrsholding und Landesholding, aufseiten der Stadt sind die Zustimmung des Stadtsenats und des Gemeinderats nötig. Erst danach könne die Übertragung der Anteile vollzogen werden, hieß es.

Als Kaufpreis wurden 1,325 Mio. Euro vereinbart, allerdings nur vorläufig: Erst wenn die Kosten für die nötige PFAS-Sanierung feststehen, erfolgt die endgültige Kaufpreisanpassung. Mehr Geld könnte die Stadt hingegen lukrieren, wenn das Land die Anteile in den kommenden 5 Jahren zu einem besseren Wert weiterverkaufen kann. Die 1,325 Mio. Euro ergeben sich laut Aussendung aus einem in einem KPMG-Gutachten ermittelten Liquidationswert bzw. einer zweiten Einschätzung von Ernst & Young.

"Wir wollen den Flughafen Linz wieder wirtschaftlich erfolgreich machen", betonte Stelzer. "Wenn Land, Stadt, Wirtschaft und künftig auch private Partner an einem Strang ziehen, können wir den Turnaround schaffen", ist er überzeugt. Die Lösung gebe dem Flughafen eine langfristige Perspektive, so Prammer. "Für Linz war entscheidend, die Interessen der Stadt und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln gleichermaßen abzusichern."