"Boomer-Handy": Ist das Falt-iPhone für alte Menschen?

Apple setzt beim ersten faltbaren iPhone Duo auf das große Format im Book-Style. Ein Vorteil für die ältere Zielgruppe.

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Das neue Design der Geräte könnte vor allem einer älteren Zielgruppe entgegenkommen.

Apple nutzt für das erste faltbare iPhone Duo das große Fold-Format im Book-Style. Diese Entscheidung beim Design könnte vor allem für die ältere Zielgruppe von Vorteil sein - ist das das erster "Boomer-IPhone?"

Neues Format im Book Style

Die Bauweise des Geräts unterscheidet sich deutlich von bisherigen Modellen der Marke. Das großzügige Display bietet eine ganz andere Handhabung im Alltag.

Vorteile für die ältere Zielgruppe

Durch das spezielle Format ergeben sich praktische Eigenschaften für Nutzer. Insbesondere ältere Menschen könnten von der Wahl dieses Bauformats profitieren.