So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment vor 10 Jahren gebracht

Wer vor genau zehn Jahren auf die Aktie des weltberühmten Fast-Food-Giganten McDonald's gesetzt hat, darf sich heute über eine beachtliche Wertsteigerung freuen. Eine Analyse des US-Wertpapiers zeigt, wie rentabel ein langfristiges Investment war.

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Die Aktie von McDonald's gehört als fester Bestandteil des US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial seit Jahrzehnten zu den gefragtesten und stabilsten Wertpapieren der Welt. Wer vor genau zehn Jahren den Mut und die Weitsicht besaß, eine größere Summe in den Fast-Food-Riesen zu investieren, blickt heute auf ein äußerst erfreuliches Ergebnis. Da der Stichtag damals auf ein Wochenende fiel und die Börse NYSE (New York Stock Exchange) geschlossen hatte, wird für die historische Berechnung der Schlusskurs des unmittelbar vorhergehenden Handelstages herangezogen. Dieser belief sich auf exakt 114,58 US-Dollar pro Anteilsschein.

Hätte ein Anleger zu diesem Zeitpunkt eine Summe von genau 10.000 US-Dollar in McDonald's-Aktien gesteckt, hätte er dafür einen beachtlichen Anteil an dem globalen Konzern erworben. Konkret hätte das Depot des Investors nach der Transaktion 87,275 McDonald's-Aktien aufgewiesen. Über die Jahre hinweg erwies sich dieses Investment als äußerst krisenfest, da der Fast-Food-Gigant auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weltweit konstante Umsätze generieren konnte.

Sensationelle Wertsteigerung von über 121 Prozent

Die Entwicklung des Aktienkurses in der darauffolgenden Dekade spricht eine eindeutige Sprache. Da sich der letzte registrierte Schlusskurs der McDonald's-Aktie an der New Yorker Börse auf stolze 253,48 US-Dollar belief, hat sich der Wert der ursprünglichen Investition mehr als verdoppelt. Aus den ehemals eingesetzten 10.000 US-Dollar sind im Laufe der zehn Jahre beachtliche 22.122,53 US-Dollar geworden. Dies entspricht einer satten Wertsteigerung von sage und schreibe 121,23 Prozent.

Die Stärke des Unternehmens spiegelt sich auch in seiner gigantischen Marktkapitalisierung wider. Jüngst verzeichnete der Fast-Food-Konzern an der Börse einen astronomischen Gesamtwert von 180,62 Milliarden US-Dollar. McDonald's untermauert damit eindrucksvoll seine Position als einer der wertvollsten und einflussreichsten Systemgastronomie-Konzerne der Welt.

Dividenden und Splits: Der tatsächliche Gewinn liegt noch höher

Für interessierte Anleger ist bei dieser historischen Berechnung ein ganz wesentlicher Faktor zu berücksichtigen. Die oben genannte Summe von 22.122,53 US-Dollar bezieht sich rein auf die Kursentwicklung der Aktie an der Börse. Zwei entscheidende Renditebringer wurden in dieser vereinfachten Kalkulation bewusst außen vor gelassen:

Aktiensplits: Eventuelle Aufteilungen von Aktien, die die Stückzahl im Depot erhöhen, sind nicht eingerechnet.

Eventuelle Aufteilungen von Aktien, die die Stückzahl im Depot erhöhen, sind nicht eingerechnet. Dividendenzahlungen: McDonald's ist seit Jahrzehnten als extrem zuverlässiger Dividendenzahler bekannt und schüttet vierteljährlich Gewinne an seine Aktionäre aus.

Wer diese regelmäßig ausgezahlten Dividenden über die vergangenen zehn Jahre hinweg konsequent reinvestiert hätte, würde heute vor einem noch weitaus größeren Vermögen stehen. Die McDonald's-Aktie gilt an der Wall Street nicht umsonst als klassische "Witwen-und-Waisen-Aktie" – also als ein defensives, risikoarmes Investment, das sich hervorragend als langfristiger Schutz gegen die Inflation eignet und kontinuierliche Erträge abwirft. Auch für die Zukunft bleibt der Fast-Food-Gigant dank seines erfolgreichen Franchise-Modells ein absolutes Basisinvestment in vielen globalen Depots.