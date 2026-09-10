Ende des Jahres
Amazon schafft DIESE Bezahlmethode ab
Beim Online-Versandhändler Amazon steht eine Anpassung der Bezahlmöglichkeiten im Raum. Berichten des Technikportals "Caschys Blog" zufolge plant das Unternehmen, seine bisherige Monatsabrechnung schrittweise bis Ende des Jahres 2026 einzustellen. Bislang liegt dazu allerdings noch keine offizielle Bestätigung von Amazon vor. Auf den eigenen Internetseiten wird die Monatsabrechnung derzeit weiterhin als reguläre Option für die Bezahlung geführt.
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Aus für gewohnten Sammelaufschub
Sollte die Umstellung wie berichtet umgesetzt werden, entfällt das bisherige System der monatlichen Sammelrechnung. Bisher fasst Amazon alle Einkäufe eines Kalendermonats zusammen. Die Rechnung wird jeweils Anfang des Folgemonats ausgestellt, woraufhin Kunden 14 Tage Zeit haben, den Betrag per Überweisung oder SEPA-Lastschrift zu begleichen. Künftig soll jede Bestellung einzeln abgerechnet werden und die Bezahlung direkt fällig sein.
Mögliche Lücke beim Rechnungskauf
Im Zuge dieser Umstellung könnte es zeitweise zu Einschränkungen kommen. Es wird berichtet, dass zwischen der Einstellung der Monatsabrechnung und dem Start des neuen Einzelrechnungskaufs vorübergehend gar kein Kauf auf Rechnung angeboten werden könnte. In diesem Zeitraum müssten Betroffene auf Alternativen wie SEPA-Lastschrift, Kredit- oder Debitkarten oder Gutscheinguthaben ausweichen.
Vorerst kein Handlungsbedarf nötig
Aktuell besteht für Nutzerinnen und Nutzer der Monatsabrechnung kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Der genaue Zeitplan für eine etwaige Umstellung ist bislang offen, weshalb Kundinnen und Kunden auf entsprechende Ankündigungen und Mitteilungen von Amazon achten sollten.
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