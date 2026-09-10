Zverev im Halbfinale, Rybakina neue Nr. 1

Die Kasachin Jelena Rybakina hat erstmals das US-Open-Halbfinale erreicht und wird Aryna Sabalenka nach 99 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste ablösen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rybakina bezwang in New York die Chinesin Zheng Qinwen 3:6,6:1,6:4 und trifft nun auf die US-Amerikanerin Coco Gauff. In der Abendsession zog dann auch der topgesetzte Alexander Zverev ins Semifinale ein. Der Deutsche schlug den Niederländer Botic van de Zandschulp 6:2,7:5,6:1. Nächster Gegner ist Karen Chatschanow.

Die über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestoßene Zheng leistete Rybakina starken Widerstand. Die Olympiasiegerin von Paris, die nach schwierigen Monaten nur noch auf Weltranglistenplatz 121 klassiert ist, sorgte für den ersten Satzverlust der als Nummer zwei gesetzten Rybakina im Turnier. Im Entscheidungssatz vergab sie beim Stand von 4:3 einen Breakball, bevor sie im Game darauf ihr Service entscheidend abgeben musste.

Rybakina gewohnt emotionslos

"Es ist nur eine Nummer. Ich stehe im Halbfinale und will gewinnen", sagte Rybakina über den Sprung an die Spitze der Rangliste am kommenden Montag und zeigte keine großen Emotionen. Sie sei nicht glücklich über die frühe Ansetzung um 11.30 Uhr gewesen. "Sonne, Schatten. Es war ein Kampf in mir. Ich bin froh, dass ich alle negativen Gedanken weggeschoben habe", sagte die Australian-Open-Siegerin. Im Finale könnte es zum Duell mit Sabalenka kommen, die Weißrussin spielt im Semifinale gegen Jessica Pegula aus den USA.

Mit der in Russland geborenen Rybakina stellt Kasachstan erstmals eine Nummer eins im Profitennis. In der Hoffnung auf größere finanzielle Zuwendungen wechselte Rybakina 2018 zum kasachischen Verband. Das Investment ging für beide Seiten auf. "Ich bin sehr stolz darauf, Kasachstan zu vertreten. Jedes Mal, wenn ich nach Kasachstan zurückkehre, egal in welche Stadt ich fahre, sind immer so viele Kinder da", sagte sie gegenüber Reportern. "Jetzt spielen sie Tennis, und immer mehr von ihnen kommen zu den Tennisanlagen."

Gauff von Tiafoe inspiriert

Die als Nummer vier gesetzte Gauff sorgte indes dafür, dass die Gastgebernation auch im zweiten Semifinale vertreten ist. Die New-York-Siegerin von 2023 wehrte beim 2:6,7:6(7),6:2 gegen die Russin Mirra Andrejewa, die im Achtelfinale Anastasia Potapova ausgeschaltet hatte, im Tiebreak des zweiten Durchganges zwei Matchbälle ab. Der Entscheidungssatz war dann eine klare Angelegenheit für Gauff, die sich von einem Landsmann inspirieren ließ. "Ich habe an Frances Tiafoe gedacht und daran, wie er (gegen Alex Michelsen) gestern zurückgekommen ist. Und wir alle wollen vor diesem Publikum eine gute Leistung zeigen", sagte Gauff. "Das Motto des Spiels lautete einfach: kämpfen."

Zverev mit souveräner Vorstellung

Zverev erfüllte seine Pflichtaufgabe mit Bravour. Gegen Van de Zandschulp, den Weltranglisten-70., geriet er nur im zweiten Satz unter Druck und musste einen Satzball abwehren. "Ich bin froh, im Halbfinale zu sein, aber natürlich will ich noch weiterkommen", sagte Zverev. Für den French-Open-Sieger war es der 23. Sieg dieser Saison bei einem Grand-Slam-Turnier - damit überholte er den bisherigen deutschen Rekordhalter Boris Becker (22), der das aktuelle Geschehen als TV-Experte im Blick hat. "Er hat das gemacht, was er machen muss. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss", sagte Becker über Zverevs Darbietung.

Zum dritten Mal nach 2020 und 2021 steht Zverev im Halbfinale der US Open. Auch in das Duell mit dem nächsten Gegner Chatschanow geht er als großer Favorit. Auf dem Weg zum Olympiagold 2021 in Tokio hatte Zverev den Russen im Finale geschlagen. Chatschanow gewann in seinem Viertelfinale die ersten beiden Sätze gegen Alexander Blockx 6:2 und 7:5, ehe der Belgier beim Stand von 3:2 für Chatschanow im dritten Satz aufgab. Blockx hatte wie schon in der vorigen Runde mit einer Rippenblessur zu kämpfen. Der 21-Jährige wurde mehrfach behandelt, hielt sich den Rücken und konnte sich nur schleppend bewegen.