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Nindestens fünf Tote

Schiffsunglück in Touristen-Paradies

Ausgebranntes Fährschiff treibt beschädigt auf dem Meer nahe einer Küste bei bewölktem Himmel.
© APA/AFP/Philippine Coast Guard (
Bei einem Schiffsunglück in einer bei Touristen beliebten Gegend auf den Philippinen sind den Behörden zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.
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Weitere 87 Menschen würden zudem vermisst, teilte die philippinische Küstenwache am Donnerstag mit. Demnach brach auf der "June Aster" nahe der Provinz Palawan am Abend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Einem örtlichen Radiosender sagte eine Küstenwachensprecherin, dass die Passagier- und Besatzungsliste des Schiffes insgesamt 134 Menschen aufweise. Unter den Geretteten waren demnach 38 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die fünf Todesopfer seien an Land gebracht worden. Die Brandbekämpfung dauere an.

Ein ausgebranntes Fährschiff treibt rauchend vor einer grünen Küste auf dem Wasser.
© APA/AFP/Philippine Coast Guard (

Unglücksort zwei Kilometer vor der Küste

Auf einem von der Küstenwache auf Facebook veröffentlichten Video war das in Flammen stehende Schiff zu sehen. Nach Angaben des Ortungsdienstes Marinetraffic war es von Manila aus in See gestochen. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich das Schiff laut Küstenwache rund zwei Kilometer von der Küste entfernt.

Für die Philippinen mit ihren mehr als 7.000 Inseln sind Schiffe eines der Hauptverkehrsmittel. Wegen mangelhafter Sicherheitsstandards und unzureichender Wartung gibt es häufig Unglücke auf See.

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