Letzter Weg für Miss Austria Lucia Sisic

Familie und Freunde nehmen in Wien Abschied von der Beauty-Queen. Die frühere Miss Austria ist im Alter von nur 22 Jahren verstorben.

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Am Freitag heißt es in Wien Abschied nehmen von Lucia Sisic. Die Miss Austria des Jahres 2024 war am vergangenen Sonntag im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Nun wird sie zu ihrer letzten Ruhestätte begleitet. Ab 13 Uhr können sich Freunde und Wegbegleiter am Friedhof Inzersdorf in Wien-Liesing von der 22-Jährigen verabschieden. Um 15 Uhr findet die feierliche Einsegnung statt, ehe anschließend die Beisetzung erfolgt.

Lucia Sisic mit Christopher Dengg © Andreas Tischler / Vienna Press

Spendenaufruf anstelle von Blumengrüßen

Für das Begräbnis hat die Familie einen besonderen Wunsch geäußert. Auf Blumengrüße soll verzichtet werden. Stattdessen wird um Spenden für das "Herzkinder Österreich Teddyhaus" gebeten. Lucia Sisic lebte mit einem Herzklappenfehler und musste sich insgesamt sieben Eingriffen unterziehen. Nach einer Operation im Jahr 2017 musste sie sogar wiederbelebt werden. Noch vor wenigen Wochen teilte sie Urlaubsbilder aus Bosnien und Herzegowina mit ihren Followern. "Zlatni trenuci" ("Goldene Momente") schrieb sie zu ihrem letzten Posting.

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Woran die 22-Jährige schließlich gestorben ist, ist nicht bekannt.

Große Anteilnahme im offiziellen Kondolenzbuch

Wer seine Anteilnahme schriftlich ausdrücken möchte, kann sich in einem offiziellen Online-Kondolenzbuch von der früheren Miss Austria verabschieden. Dort finden sich bereits mehr als 160 Einträge.