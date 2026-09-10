Endlich! "Millionenshow" startet wieder am ...

Die beliebte Quizshow kehrt bald auf den gewohnten Sendeplatz zurück.

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Die beliebte Quizshow kehrt ab nächstem Monat auf den gewohnten Sendeplatz zurück. Immer montags um 20:15 Uhr kämpfen vier Kandidatinnen und Kandidaten in ORF 2 sowie auf der Streamingplattform ORF ON um den Hauptgewinn. Das Spielprinzip bleibt unverändert: Über 15 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten und mithilfe von drei Jokern können die Teilnehmer bis zu einer Million Euro erspielen.

Kandidaten der ersten Folge

In der Auftaktsendung am Montag, 14. September, 20:15 Uhr, gehen folgende vier Personen an den Start:

Nadine Köpf aus Alland.

Markus Fleischmann aus Wien.

Laura Seebacher aus Bludenz.

Peter Seidler aus Graz.

Noch mehr Quiz-Unterhaltung

Neben dem Klassiker mit Armin Assinger bietet der Sender weitere Quiz-Formate im Programm. Am Samstag, 26. September, um 20:15 Uhr präsentiert Mirjam Weichselbraun in ORF 2 die Sendung "Universum – Die Show", bei der Themenbereiche aus Naturfilmen und der Geschichtsreihe im Mittelpunkt stehen.