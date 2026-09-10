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Nach Sommerpause

Endlich! "Millionenshow" startet wieder am ...

SR
von
Millionenshow mit Armin Assinger
© ORF/Günther Pichlkostner
Die beliebte Quizshow kehrt bald auf den gewohnten Sendeplatz zurück.
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Die beliebte Quizshow kehrt ab nächstem Monat auf den gewohnten Sendeplatz zurück. Immer montags um 20:15 Uhr kämpfen vier Kandidatinnen und Kandidaten in ORF 2 sowie auf der Streamingplattform ORF ON um den Hauptgewinn. Das Spielprinzip bleibt unverändert: Über 15 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten und mithilfe von drei Jokern können die Teilnehmer bis zu einer Million Euro erspielen.

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Kandidaten der ersten Folge

In der Auftaktsendung am Montag, 14. September, 20:15 Uhr, gehen folgende vier Personen an den Start:

  • Nadine Köpf aus Alland.
  • Markus Fleischmann aus Wien.
  • Laura Seebacher aus Bludenz.
  • Peter Seidler aus Graz.

Noch mehr Quiz-Unterhaltung

Neben dem Klassiker mit Armin Assinger bietet der Sender weitere Quiz-Formate im Programm. Am Samstag, 26. September, um 20:15 Uhr präsentiert Mirjam Weichselbraun in ORF 2 die Sendung "Universum – Die Show", bei der Themenbereiche aus Naturfilmen und der Geschichtsreihe im Mittelpunkt stehen.

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