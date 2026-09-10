Nach Sommerpause
Endlich! "Millionenshow" startet wieder am ...
Die beliebte Quizshow kehrt ab nächstem Monat auf den gewohnten Sendeplatz zurück. Immer montags um 20:15 Uhr kämpfen vier Kandidatinnen und Kandidaten in ORF 2 sowie auf der Streamingplattform ORF ON um den Hauptgewinn. Das Spielprinzip bleibt unverändert: Über 15 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten und mithilfe von drei Jokern können die Teilnehmer bis zu einer Million Euro erspielen.
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Kandidaten der ersten Folge
In der Auftaktsendung am Montag, 14. September, 20:15 Uhr, gehen folgende vier Personen an den Start:
- Nadine Köpf aus Alland.
- Markus Fleischmann aus Wien.
- Laura Seebacher aus Bludenz.
- Peter Seidler aus Graz.
Noch mehr Quiz-Unterhaltung
Neben dem Klassiker mit Armin Assinger bietet der Sender weitere Quiz-Formate im Programm. Am Samstag, 26. September, um 20:15 Uhr präsentiert Mirjam Weichselbraun in ORF 2 die Sendung "Universum – Die Show", bei der Themenbereiche aus Naturfilmen und der Geschichtsreihe im Mittelpunkt stehen.
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