Albertina feiert neuen Rekord bei Fundraising Dinner

Die Wiener Albertina feiert ihr 250-jähriges Bestehen mit einem Rekord beim diesjährigen Fundraising Dinner. Rund 440 Gäste kamen zusammen, um Spenden für ein besonderes Kunstwerk zu sammeln.

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Am Donnerstag lud Generaldirektor Ralph Gleis gemeinsam mit Edith Hlawati, der Präsidentin der Freunde der ALBERTINA, zum Fundraising Dinner ein. Der festliche Abend stand ganz im Zeichen des 250-jährigen Bestehens des Museums und verzeichnete einen Besucherrekord von 440 Gästen. Das Event verband den Blick auf die Geschichte des Hauses mit einem Auftrag für die Zukunft.

Magnus und Eva Brunner © Andreas Tischler / Vienna Press

Rekordsumme für bedeutenden Kunstankauf

Georg Gürtler mit Ehefrau Eva und Clemens Unterreiner © Andreas Tischler / Vienna Press

Bei der Veranstaltung wurde ein Rekord-Erlös von 417.000 Euro erzielt. Die Summe dient dem Ankauf der Arbeit "Mickey for Micky" von Joyce Pensato aus dem Jahr 2013. Das über vier Meter lange und fast drei Meter hohe Werk in Kohle und Pastell auf Papier erweitert die Sammlung der Albertina um eine bedeutende weibliche Position der Gegenwartskunst. Mit diesem Ankauf knüpft das Museum an mehrere Sammlungsschwerpunkte an. Pensato, die aktuell auch in der Ausstellung "KAWS. Art and Comix" vertreten ist, beschäftigte sich seit den 1970er-Jahren mit bekannten Cartoonfiguren und unterzog die Ikonen amerikanischer Populärkultur einer malerischen Transformation. Die große Papierarbeit verweist auf die Anfänge der vor 250 Jahren gegründeten Sammlung. Zudem ergeben sich Bezüge zu den Pop-Art-Beständen der Albertina mit Werken von Andy Warhol sowie zur österreichischen Kunst, etwa zu Gottfried Helnwein.

Doris Bures © Andreas Tischler / Vienna Press

Doris und Gabor Rose © Andreas Tischler / Vienna Press

Sichtbarkeit von Künstlerinnen im Fokus

Matthias und Ali Winkler © Andreas Tischler / Vienna Press

Generaldirektor Ralph Gleis hob die Bedeutung des Jubiläums und der Neuanschaffung hervor: "250 Jahre Albertina bedeuten für mich nicht nur, auf eine einzigartige Sammlungsgeschichte zurückzublicken, sondern vor allem Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen. Mit Joyce Pensato können wir eine bedeutende Künstlerin für unsere Sammlung gewinnen, die bislang darin noch nicht vertreten ist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, bestehende Lücken zu schließen und Künstlerinnen in unseren Ausstellungen wie auch in unserer Sammlung künftig noch stärker sichtbar zu machen. Unsere Förderinnen und Förderer ermöglichen uns mit ihrem Engagement, diesen Weg konsequent weiterzugehen".

Hannes und Marie-Helene Ametsreiter © Andreas Tischler / Vienna Press

Zahlreiche prominente Gäste vor Ort

Agnes und Peter Husslein © Andreas Tischler / Vienna Press

Zum Fundraising Dinner versammelten sich wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Zu den Gästen zählten unter anderem Andreas Gursky, Xenia Hausner, Conny Maier, Kennedy Yanko, Eddy Martinez, Stefan Bachmann sowie Magnus Brunner. Ebenfalls anwesend waren Cornelius Grupp, Hans Peter Haselsteiner, Annette Mann, Lukas und Oriane Schullin, Werner Trenker sowie Alexandra und Matthias Winkler. Weitere Künstlerinnen, Künstler, Sammlerinnen, Sammler, Mäzeninnen, Mäzene und Unterstützende der Albertina begleiteten den Jubiläumsabend.