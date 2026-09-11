Promi-Ansturm beim 50er Fest im Schreiberhaus

Seit 50 Jahren führt Huber das Schreiberhaus in Neustift am Walde. Nun feierte der Gastronom das Jubiläum gemeinsam mit Familie und rund 350 geladenen Gästen.

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Am Donnerstag kamen rund 350 Vertreter aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Medizin, Medien und Society in Neustift am Walde zusammen. Poldi Huber betreibt das Schreiberhaus seit fünf Jahrzehnten und beging das Jubiläum gemeinsam mit Tochter Stephanie Huber-Jordan, Angehörigen sowie langjährigen Wegbegleitern. "Fünfzig Jahre Gastgeber sein zu dürfen, ist für mich alles andere als selbstverständlich. Ich bin unendlich dankbar für all die Menschen, die das Schreiberhaus über Jahrzehnte begleitet haben: unsere Gäste, Freunde, Mitarbeiter und Wegbegleiter. Sie alle haben dieses Haus zu dem gemacht, was es heute ist. Dafür sage ich von Herzen Danke", so Huber. Nach einem Champagner-Empfang am Red Carpet konnten sich die Anwesenden eine eigene Schreiberhaus-Münze am traditionellen Prägestock fertigen.

Poldi Huber © Michael Kobler

Traditionelles Brauchtum und feierlicher Weinsegen

Vor der Eröffnung des Buffets zogen die Original Deutschmeister gemeinsam mit der Neustifter Winzerkrone und den Weinhütern in das Haus ein. Im Anschluss segnete Dompfarrer Toni Faber den Wein, bevor Familie Huber das Buffet freigab. Für die musikalische Begleitung sorgten Entertainer Gregor Glanz sowie Saxophonist Tom X.

Toni Faber © Michael Kobler

Verleihung der begehrten Auszeichnungen

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden traditionell Schreiberhaus-Münzen an verschiedene Persönlichkeiten vergeben. Anlässlich seines 100. Geburtstags erhielt der verstorbene Entertainer Peter Alexander eine posthum eingeräumte Ehrung, die seine Schwiegertochter Rafaela Alexander-Neumayer entgegennahm. Gerhard Ernst und Maria Bill wurden für ihr Lebenswerk geehrt. Weitere Münzen erhielten Natalia Ushakova, Nadine Mirada, Christine Reiler, Lilian Klebow, Barbara Wussow und Albert Fortell. Poldi Huber betonte dabei die Bedeutung der Münze als Symbol der Verbundenheit mit prägenden Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens.

Zahlreiche Prominente gratulierten vor Ort

50 Jahre Schreiberhaus 1 / 9 Heribert Kasper, Poldi Huber © Michael Kobler Leo und Jacqueline Lugner © Michael Kobler Lilian Klebow, Poldi Huber © Michael Kobler

Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem die Kabarettisten Christoph Fälbl und Andrea Händler, Unternehmerin Kathi Stumpf mit Freund Alexander Beza, Schauspielerin Julia Cencig, Mr. Ferrari Heribert Kasper, Shopping-Center-Boss Peter Schaider, Ärzte-Paar Artur und Kristina Worseg, Szene-Mausi Christina Lugner mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo, Beauty-Do Sabine Apfolterer sowie Adi Weiss und Michael Lameraner.