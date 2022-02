Löwen-Weibchen im Tiergarten Schönbrunn eingeschläfert

Löwen-Weibchen Somali wurde im hohen Alter von 21 Jahren im Tiergarten Schönbrunn eingeschläfert.

Löwen-Weibchen Somali ist tot. Die Raubkatze wurde über 21 Jahre alt, als sich ihr Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen plötzlich verschlechterte und sich Pfleger und Tierärzte entschieden, sie einzuschläfern, berichtete der Tiergarten Schönbrunn am Mittwoch. Somali wurde am 15. März 2001 im Zoo Olomouc (Tschechien) geboren und kam 2002 nach Wien. Mit ihrem langjährigen Partner Owambo hat sie 2008 für Nachwuchs gesorgt.