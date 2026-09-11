VIP-Ansturm bei Prinz Michael in Wien

Mit zahlreichen Hochkarätern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und High Society feierte das Magazin Der Pragmaticus sein fünfjähriges Bestehen im stimmungsvollen Vienna Ballhaus.

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Das Magazin Der Pragmaticus feierte im Rahmen des Vienna Ballhauses sein fünfjähriges Jubiläum. Herausgeber Prinz Michael von und zu Liechtenstein blickte gemeinsam mit Geschäftsführer Jürgen Moosleithner auf eine erfolgreiche Aufbauarbeit zurück.

High Society, Royals und Polit-Prominenz

Die Gästeliste des Abends spiegelte die Vielfalt des Magazins wider. Neben der ehemaligen liechtensteinischen Botschafterin, Prinzessin Maria-Pia Kothbauer von und zu Liechtenstein, mischte sich auch der frühere Bundesminister Wolfgang Sobotka unter die Gratulanten.

Prinz Michael (li.) mit Niki Osl und Jürgen Moosleitner. © Alexander Püringer

Für einen besonderen Hingucker sorgte Designerin und "Kranzl-Königin" Niki Osl (miss lillys hats). Sie zeigte sich beim Erinnerungsfoto mit dem Hausherrn bestens gelaunt: "Mit dem englischen Königshaus hatte ich ja schon das Vergnügen, die Liechtensteins haben mir noch gefehlt – der perfekte Anlass!", scherzte die Modeschöpferin.

Seltene Pärchen-Auftritte und Wiedersehensfreude

Einen eher seltenen gemeinsamen Auftritt legte Tänzerin und Choreografin Rebecca Horner – vielen noch als einstiger Kinderstar aus "Mein Opa ist der Beste" bekannt – hin. Sie erschien an der Seite ihres Ehemannes, dem Balletttänzer und Choreografen Andrey Kaydanovskiy. Das Künstler-Ehepaar nutzte die Gelegenheit und ließ sich direkt vor Ort von Künstler Bernd Ertl porträtieren.

Rebecca Horner und Andrey Kaydanovskiy © Alexander Püringer

Auch unter den Medienfrauen war die Freude groß: Die ehemaligen Kolleginnen Eser Akbaba und Claudia Reiterer zelebrierten ihr Wiedersehen. Akbaba bewies dabei echte Magazin-Treue und verriet ein Augenzwinkern: "Ich freue mich schon auf das aktuelle Heft, da geht’s um mein Lieblingsthema: Integration. Ich bin ja auch Deutschlehrerin, was viele nicht wissen – eine strenge, es muss ja was weitergehen!"

Hauben-Kulinarik beim Flying Dinner

Nach den offiziellen Worten ging der Abend in den gemütlichen Teil über. Bei erlesenen Drinks und einem exklusiven Flying Dinner, zubereitet von Gault-Millau-Haubenkoch und Euro-Toques-Chef Jakob Neunteufel samt Team, genoss die Festgesellschaft die entspannte Atmosphäre im Ballhaus bis spät in die Nacht.