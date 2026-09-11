Philips OneBlade im Angebot: Dieser Bart-Trimmer kostet jetzt nur 38 Euro

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Glatte Rasur, saubere Konturen oder den Bart einfach auf die gewünschte Länge bringen: Wer dafür nicht mehrere Geräte im Badezimmer haben möchte, sollte sich den Philips OneBlade 360 Face ansehen. Aktuell bekommen Sie den elektrischen Rasierer und Trimmer für 38,30 Euro statt 50,41 Euro UVP – damit sparen Sie 24 Prozent.

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Ein Gerät für Rasieren, Trimmen und Konturieren

Der OneBlade 360 ist vor allem wegen seiner Vielseitigkeit praktisch. Mit den mitgelieferten Trimmaufsätzen in 1, 3 und 5 Millimetern können Sie unterschiedliche Bartlängen stylen. Ohne Aufsatz eignet sich das Gerät zum Rasieren und für präzise Konturen.

Mit dabei sind außerdem zwei 360-Klingen, die sich in verschiedene Richtungen bewegen und sich dadurch besser an die Gesichtskonturen anpassen sollen. Praktisch für den Alltag: Der OneBlade kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden. Sie können also selbst entscheiden, ob Sie lieber schnell vor dem Spiegel oder mit Wasser rasieren möchten.

PHILIPS OneBlade 360 Face - elektrischer Rasierer & Trimmer © PHILIPS

Auch unterwegs macht das Modell eine gute Figur. Der integrierte Akku lässt sich über USB aufladen, wodurch nicht unbedingt ein zusätzliches großes Ladegerät mit ins Reisegepäck muss.

Für 38,30 Euro ein interessanter Grooming-Deal

Gerade wer einen unkomplizierten Allrounder für die tägliche Bartpflege sucht, bekommt hier einiges in einem Gerät. Rasieren, trimmen und Konturen stylen lassen sich mit demselben Tool erledigen – und mehrere Aufsätze sowie eine zweite Klinge sind bereits enthalten.

PHILIPS OneBlade 360 Face - elektrischer Rasierer & Trimmer © PHILIPS

Noch interessanter wird der Philips OneBlade durch den aktuellen Preis: Statt 50,41 Euro UVP zahlen Sie derzeit nur 38,30 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 12,11 Euro beziehungsweise 24 Prozent.

Aktueller Deal: 38,30 Euro statt 50,41 Euro – 24 Prozent günstiger.

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