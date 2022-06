Mega-Asteroid könnte laut Zeitreisendem bald auf der Erde aufschlagen

Ein TikTok-Nutzer, der behauptet, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2269 zu sein, hat davor gewarnt, dass ein "riesiger Asteroid nächstes Jahr nahe an der Erde vorbeifliegen wird".

Ein Zeitreisender sorgt in einem neuen viralen Video wieder einmal für Aufsehen. Der Nutzer, der unter dem Namen @_time_traveller_2269 postet, behauptet, dass der Weltraumfelsen, der nächstes Jahr an der Erde vorbeifliegen wird, halb so groß wie der Mond sein wird. Das bedeutet, dass sein Radius bis zu 868,7 km breit sein könnte.

In einem 10-sekündigen Video teilen sie ihre Warnung mit den Worten: "Das ist kein Scherz!! Ich bin ein Zeitreisender aus dem Jahr 2269. "Im Jahr 2023 wird ein Asteroid an der Erde vorbeifliegen, der halb so groß wie der Mond ist.

Der Clip, der gestern gepostet wurde, ließ die TikTok-NutzerInnen geteilter Meinung. Ein Nutzer meinte: "Um wie viel Uhr, damit ich in meinen Schuppen gehen kann, um sicher zu sein."