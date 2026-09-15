Entscheidung gefallen: München bekommt "Finale dahoam"

Das Endspiel der UEFA Champions League 2028 findet in der Allianz Arena statt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Damit erhält München nur drei Jahre nach dem Endspiel 2025 (damals gewann Paris St. Germain gegen Inter Mailand mit 5:0) erneut den Zuschlag für das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball. Die bayerische Landeshauptstadt hatte sich zuletzt offiziell um die Austragung beworben.

Bittere Erinnerungen an 2012

Für den FC Bayern bietet sich damit die nächste große Chance auf ein echtes "Finale dahoam". Die Allianz Arena war bereits 2012 Schauplatz eines Champions-League-Endspiels mit Beteiligung des FC Bayern. Damals erreichten die Münchner tatsächlich das Finale im eigenen Stadion, mussten sich dem FC Chelsea allerdings nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Der Begriff "Finale dahoam" ist seitdem untrennbar mit dieser bitteren Nacht verbunden. 2029 steigt das CL-Finale dann in Barcelona. Auch an das Camp Nou haben die Bayern nicht allzu gute Erinnerungen. 1999 verlor der FCB in einem hochdramatischen Finale gegen Manchester United mit 1:2.