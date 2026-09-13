"Wir sind für Euch da": Kickl geht auf Tour

Nach der Haider-Feier in Innsbruck startet FPÖ-Chef Herbert Kickl nun seine Herbsttour durch Österreich.

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Am Samstag feierten die Freiheitlichen Jörg Haider und dessen Sprung an die Macht vor 40 Jahren, im Jahr 1986. Nach Haider will jetzt Kickl das Heft des Handelns ergreifen.

Nach der Haider-Feier in Innsbruck startet FPÖ-Chef Herbert Kickl nun seine Herbsttour durch Österreich. Es soll ein heißer politischer Herbst werden, den die FPÖ plant.

Herbert Kickl © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Dafür geht Parteichef Herbert Kickl auf große Österreich-Tour. Unter dem Motto "Wir sind für Euch da!" will Kickl durch die Bundesländer touren. Kickls General Michael Schnedlitz präsentiert die Details am Montag bei einer Pressekonferenz.

Zum politischen Herbst der Freiheitlichen zählt auch die Initiative für ein ORF-Volksbegehren, das die Freiheitlichen im September starten. Die Haushaltsabgabe soll weg, so der blaue Plan. Erst jüngst zeigte sich auch die Kanzler-Partei offen für eine Abschaffung der Abgabe und eine Finanzierung des ORF aus dem Budget. Von Volkspartei-Seite will man der FPÖ nicht allein das Heft des Handelns in Sachen ORF überlassen.