Über die Hälfte in Wien hat Migrationshintergrund

In Wien hat mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Damit hebt sich die Bundeshauptstadt bei den aktuellen Zahlen deutlich vom restlichen Österreich ab.

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Konkret trifft das auf 51,3 Prozent der Menschen in Wien zu, was in absoluten Zahlen rund 1,019 Millionen Personen entspricht. Zur Einordnung: Als Menschen mit Migrationshintergrund gelten jene, deren beide Elternteile im Ausland zur Welt kamen. Dabei spielen die eigene Staatsangehörigkeit oder der Geburtsort keine Rolle.

Deutlicher Unterschied zu den Bundesländern

Der Vergleich zeigt, wie stark sich die Hauptstadt vom Rest des Landes abhebt. Auf dem zweiten Platz landet Vorarlberg mit einem Anteil von 28,6 Prozent. Das Burgenland bildet das Schlusslicht und weist mit 15,2 Prozent den niedrigsten Wert auf. In Wien ist der Anteil somit mehr als dreimal so hoch wie im Burgenland. Wie stark sich Migration bündelt, belegt eine weitere Statistik: Anfang 2026 lebten knapp 40 Prozent aller Menschen mit ausländischem Geburtsort in Österreich in der Metropole. Von der im Inland geborenen Bevölkerung hatten hingegen nur 17 Prozent ihren Wohnsitz in der Bundeshauptstadt.

Starke Konzentration bestimmter Herkunftsländer

Besonders deutlich konzentrieren sich Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak auf diesen Ballungsraum. Rund 56 Prozent aller in der Alpenrepublik lebenden Menschen aus diesen drei Nationen wohnen in Wien. Auch bei der Herkunft gibt es immense Unterschiede zwischen den Regionen. Von den im Ausland geborenen Wienern stammen 65,1 Prozent aus Drittstaaten, während 34,9 Prozent in einem anderen EU- oder EFTA-Staat beziehungsweise dem Vereinigten Königreich zur Welt kamen. Im Burgenland verhält sich dies nahezu umgekehrt: Dort stammen 67,2 Prozent der im Ausland geborenen Bevölkerung aus EU- oder EFTA-Ländern sowie dem Vereinigten Königreich und lediglich 32,8 Prozent aus Drittstaaten.

Erste und zweite Generation vertreten

Betrachtet man die Gesamtbevölkerung Wiens im Detail, gehören 38,7 Prozent zur ersten Zuwanderungsgeneration. Das bedeutet, sie sind selbst im Ausland geboren und anschließend nach Österreich gekommen. Weitere 12,6 Prozent zählen zur zweiten Generation. Sie wurden bereits im Land geboren, ihre Eltern jedoch im Ausland. Zusammengerechnet ergibt das exakt den Wiener Anteil von 51,3 Prozent.