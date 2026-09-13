Zadic und Sporrer im Pilnacek-U-Ausschuss

Alma Zadić (Grüne) und Anna Sporrer (SPÖ) sind die ersten Top-Politikerinnen bei Pilnacek-Untersuchung. Schon diese Woche sind sie am 16. und 17. September geladen.

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Der U-Ausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek geht jetzt weiter. Die FPÖ hat ein ministerielles Damen-Duo geladen. Sowohl die amtierende Justizministerin Anna Sporrer als auch ihre grüne Vorgängerin Alma Zadić. Die Grüne hatte Pilnacek seinerzeit entmachtet und suspendiert, Sporrer soll zu den Umständen der Wiederaufnahme der Ermittlungen rund um den Tod aussagen, beide sind am 16. und 17. September geladen.

Christian Pilnacek © APA/HANS PUNZ

Spannender wird es im Oktober. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker will im Herbst die gesamte mit Sicherheit befasste ÖVP-Prominenz auffahren lassen. Neben dem aktuellen Kanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner soll auch der Vorgänger der beiden, also Ex-Kanzler und Ex-Innenminister Karl Nehammer, befragt werden. Richtig brisant könnte es aber werden, wenn Ex-Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka im Zeugenstand Platz nimmt: Es war Sobotkas Mitarbeiterin Anna P., die Pinacek am Abend vor seinem Tod von jener Polizeiinspektion abholte, in der ihm der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden war. Sobotka hat bis heute keine Antwort auf die Frage gegeben, wann und wie er vom Tod Pilnaceks erfahren hatte.

Wolfgang Sobotka (ÖVP) © APA/ROBERT JAEGER

Ein anderer ÖVP-Promi steht übrigens nicht auf der Zeugenliste: Sebastian Kurz: Der hatte einen Selbstmord Pilnaceks zu einem Zeitpunkt verkündet, als die Polizei in der Rossatzer Au noch mit den Ermittlungen beschäftigt war. Doch außer die NEOS interessiert das offenbar keinen im U-Ausschuss...