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Gegen Udine

Irre Aufholjagd in Mailand! Inter dreht 0:2-Rückstand und siegt mit 5:3

SR
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Nicolo Barella und Piotr Zielinski von Inter Mailand klatschen im grauen Auswärtstrikot auf dem Spielfeld miteinander ab.
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Tore-Wahnsinn in der Serie A: Inter Mailand drehte am Montagabend einen frühen 0:2-Rückstand gegen Udine und feierte beim wilden 5:3-Erfolg im San Siro den vierten Sieg im vierten Spiel.
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Italiens Meister Inter Mailand marschiert in der Serie A weiter makellos durch die neue Saison, musste dafür am Montagabend aber ein extremes Spektakel überstehen. Vor den eigenen Fans im San Siro erwischte die Mannschaft von der Lombardei einen echten Kaltstart und lag gegen ein effizientes Udine bereits nach 16 Minuten mit 0:2 zurück. James Abankwah und Jurgen Ekkelenkamp nutzten die schwere Verwirrung in der Mailänder Hintermannschaft eiskalt aus.

Inter Mailand startet furiose Torgala gegen Udine

Die Antwort des Meisters ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Noch vor der Halbzeitpause drehten Carlos Augusto und Nicolo Barella mit zwei wuchtigen Treffern die Partie zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehten die Mailänder dann erst recht auf: Marcus Thuram, Francesco Esposito und Ange-Yoan Bonny schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf 5:2. Der späte Treffer von Udineses Idrissa Gueye in der 91. Minute war nur noch reine Ergebniskosmetik für die Gäste.

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AS Roma behauptet Tabellenführung knapp vor Inter

Donyell Malen und Niccolo Pisilli von der AS Roma umarmen sich lachend im weißen Auswärtstrikot nach einem Treffer.
Sorgten für den Auswärtserfolg der Römer: Donyell Malen und Niccolo Pisilli bejubeln gemeinsam die späten Treffer beim 2:0-Sieg der AS Roma gegen Torino, womit das Team die Tabellenführung in der Serie A behauptete, hier im heutigen Match. © EPA

Durch den vierten Sieg im vierten Ligaspiel behält Inter Mailand zwar seine weiße Weste, muss die Tabellenspitze aber weiterhin dem punktegleichen Rivalen AS Roma überlassen. Die Römer setzten sich zeitgleich dank der späten Treffer von Neuzugang Donyell Malen und Niccolo Pisilli mit 2:0 bei Torino durch und führen das Klassement in Italien aufgrund des besseren Torverhältnisses an.

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