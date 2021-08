Ajax bricht Verkaufsrekorde mit Bob-Marley-Trikot

Aajax Amsterdam erinnert mit einem speziellen Trikot an Reggae-Ikone Bob Marley - die Fans sind begeistert!

Wie sehr Musik und der Fußball miteinander verbunden sind, zeigen die Verkaufszahlen der Trikots von Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister bricht nämlich mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde.

Das in schwarz gehaltene Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafari-Farben rot, gelb und grün sei in "no time" ausverkauft gewesen, gab Ajax an.

????????



• Third kit sold out

• In the fanshops only a limited edition in stock

• Children's sizes are still available — AFC Ajax (@AFCAjax) August 21, 2021

"Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig", schwärmte Marketing-Chef Menno Geelen.

Bob Marleys Song wurde Hymne der Ajax-Fans

Die Verbindung zur jamaikanischen Reggae-Legende Marley entstand 2008 bei einem Testspiel bei Cardiff City. Die niederländischen Fans mussten nach Abpfiff im Gästeblock ausharren, ein DJ hielt sie mit dem Marley-Klassiker "Three Little Birds" bei Laune. Nun ist der Song seit mehr als einem Jahrzehnt inoffizielle Hymne der Ajax-Anhänger.

Seitdem werden die ikonischen Textzeilen "Don't worry, about a thing/'Cause every little thing, gonna be all right" bei jedem Spiel angestimmt.

Cedella Marley, Tochter des 1981 an Krebs verstorbenen Künstlers, zeigte sich "berührt" von der Ajax-Aktion: "Meinem Vater hat Fußball alles bedeutet. Um seine Worte zu benutzen: Fußball ist Freiheit."